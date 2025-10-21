شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست

أعلن نادي نوتنجهام فورست يوم الثلاثاء تعيين شون دايش كمدير فني للفريق.

وذلك بعد أيام قليلة من إقالة مدربه أنجي بوستيكوجلو من منصب المدير الفني بعد الخسارة من تشيلسي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يسعدنا أن نؤكد تعيين شون دايش كمدرب جديد للفريق".

ووقع دايش على عقد يستمر حتى صيف عام 2027.

وسيتولى دايش المسؤولية لأول مرة مساء الخميس عندما يواجه بورتو في الدوري الأوروبي.

وأوضحت تقارير أن إدارة نوتنجهام ذهبت لدايش بعدما فشلت مفاوضاتها مع الإيطالي روبرتو مانشيني.

يذكر أن المدرب الأسترالي بوستيكوجلو أقيل من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وقاد الأسترالي تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو الشهر الماضي.

وخلال 8 مباريات في جميع المسابقات لم يحقق الفريق الفوز تحت قيادته إذ اكتفى بتعادلين و6 هزائم.

وجاء قرار الإقالة بعد 21 دقيقة من نهاية اللقاء.

واستمرت مهمة أنجي 39 يوما ما جعله صاحب أصغر فترة تدريبية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبات الأسترالي أول مدرب في تاريخ النادي لا يحقق الفوز في أول 8 مباريات كمدير فني.

ويحتل فورست المركز الـ18 برصيد 5 نقاط من 8 مباريات مكتفيا بفوز وحيد.

