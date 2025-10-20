مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتقبل أي قرار بشأن مباراة 2007.. وعلاقاتنا مع الأهلي قوية

كشف مصدر من بيراميدز عن موقف النادي بشان أزمة مباراة فريق مواليد 2007 أمام الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نتقبل أي قرار سيصدر من اتحاد الكرة بشأن مباراة فريق 2007 وليست لدينا أدنى مشكلة".

وأوضح "نؤكد قوة العلاقات مع النادي الأهلي ونرفض أي محاولات لصناعة الأزمات بين الناديين الكبيرين".

وشهدت مباراة الفريقين في بطولة الجمهورية أزمة تسببت في إلغاء المباراة.

وقرر الحكم إلغاء مباراة الفريقين إثر أزمة وقعت على خلفية قرار تحكيمي أثناء المباراة.

وأعلن الأهلي عبر حساباته الرسمية عن إلغاء المباراة بسبب اعتراضات من بيراميدز على احتساب ركلة جزاء للأحمر.