مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتقبل أي قرار بشأن مباراة 2007.. وعلاقاتنا مع الأهلي قوية
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 20:44
كتب : أحمد الخولي
كشف مصدر من بيراميدز عن موقف النادي بشان أزمة مباراة فريق مواليد 2007 أمام الأهلي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نتقبل أي قرار سيصدر من اتحاد الكرة بشأن مباراة فريق 2007 وليست لدينا أدنى مشكلة".
وأوضح "نؤكد قوة العلاقات مع النادي الأهلي ونرفض أي محاولات لصناعة الأزمات بين الناديين الكبيرين".
وشهدت مباراة الفريقين في بطولة الجمهورية أزمة تسببت في إلغاء المباراة.
وقرر الحكم إلغاء مباراة الفريقين إثر أزمة وقعت على خلفية قرار تحكيمي أثناء المباراة.
وأعلن الأهلي عبر حساباته الرسمية عن إلغاء المباراة بسبب اعتراضات من بيراميدز على احتساب ركلة جزاء للأحمر.
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم أبو الحسن: لم أعلم قرار استبعادي.. ووزارة الشباب والرياضة لا ترغب في حل الأزمات خبر في الجول - تعافى قبل نهاية المباراة.. تفاصيل وعكة مدرب ناشئي الاتحاد طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة داري وكريم فؤاد انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي