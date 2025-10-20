بيان - عمر عصر: صدر مني أمور خارج الإطار.. ويجب أن نحافظ على صورة مصر

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 18:45

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

أصدر عمر عصر قائد منتخب مصر لتنس الطاولة بيانا بشأن ما حدث في بطولة إفريقيا.

وجاء بيان عصر كالتالي:

أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عاما، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة إفريقيا الأخيرة.

هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية.

وبصفتي قائد المنتخب الوطني، أدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضا في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعا.

وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعودنا عليه داخل المنتخب الوطني، وهو ما يدفعني دوما للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر.

إن تمثيل مصر شرف عظيم، ويستوجب دائما أعلى درجات الانضباط والالتزام، وأعد جماهيرنا العزيزة وكل من يساند المنتخب أن أكون عند حسن الظن، وأن أعمل بكل طاقتي ليبقى اسم مصر في الصدارة.

كما أتقدم بخالص التقدير والاعتزاز للجهاز الفني والإداري ولمجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وللجنة الأولمبية المصرية وكذلك لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على دعمه المتواصل.

أؤكد من جديد التزامي الكامل بدوري كقائد المنتخب، وحرصي الدائم على أن يكون ما نقدمه داخل الملعب وخارجه انعكاسا لقيمة مصر ومكانتها.

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وأوضح عمر عصر أن المشادة التي حدثت بينه وبين زميله نجل رئيس الاتحاد المصري لعدم احترامه أثناء خوض المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

عمر عصر تنس الطاولة
