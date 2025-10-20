كلوب: من الممكن العودة إلى ليفربول مجددا لكنني لا أفتقد التدريب حاليا

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل

كشف يورجن كلوب عن إمكانية عودته لتدريب ليفربول في المستقبل، رغم تأكيده أنه لا يفتقد التدريب حاليا.

كلوب رحل عن ليفربول في مايو 2024 بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، وخاض خلالها 491 مباراة، قبل أن يتولى منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمي في مجموعة ريد بول.

وقال كلوب في حوار عبر بودكاست Diary of a CEO: "قلت من قبل إنني لن أدرب أي ناد آخر في إنجلترا، لذا إن عدت يوما فسيكون إلى ليفربول. نظريا، هذا ممكن".

وأضاف "أحب ما أفعله الآن، ولا أفتقد التدريب. لا أفتقد الوقوف تحت المطر لساعات، ولا المؤتمرات الصحفية، ولا الوجود المستمر في غرفة الملابس. دربت أكثر من ألف مباراة، ولا أريد أن أموت في غرفة الملابس".

وعن إمكانية اتخاذ قرار مستقبلي بالعودة، أوضح "لا أعلم. عمري 58 عاما، وقد أتخذ قرارا بعد سنوات. لا يجب أن أقرر الآن".

كلوب تحدث أيضا عن رفض تدريب مانشستر يونايتد في 2013 قائلا: "تحدثوا معي بعد اعتزال فيرجسون، لكن المشروع لم يكن مناسبا. قالوا لي إنهم يستطيعون التعاقد مع أي لاعب يريدونه، ولم أشعر أن هذا هو طريقتي".

كما تحدث كلوب عن وفاة ديوجو جوتا، الذي رحل في حادث سير في يوليو الماضي، قائلا: "لا أستطيع الحديث عنه بسهولة. ما زلت لا أصدق أنه رحل".

واختتم كلوب تصريحاته "كان لاعبا مذهلا وإنسانا مميزا، ولا يمكن تعويضه. رحيله غيّر تماما خطط ليفربول في سوق الانتقالات".

كلوب قاد ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال فترته مع الفريق.

وتولى كلوب قيادة ليفربول في 2015، وحقق معه دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الذي كان غائبا عن خزائنه لـ 30 عاما في 2020.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الإنجليزي
