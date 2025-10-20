أموريم: هاري ماجواير كان مثالا يحتذى به أمام ليفربول

أسهب روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد في الإشادة بمدافعه هاري ماجواير بعد تسجيل هدف الفوز أمام ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هاري ماجواير لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لقد كان مثالاً يحتذى به أمام ليفربول".

وأضاف "هاري ماجواير يمثل قدوة لكل لاعب صغير بالنظر إلى كل ما مر به، والآن عليه أن يتعافى ليكون جاهزا لمباراة برايتون".

وتابع "أحيانًا يكون الحظ مهما جدا في كرة القدم. خضنا بعض المباريات التي لعبنا فيها بشكل جيد، واستقبلنا هدفًا، وأمام ليفربول سجلنا بعد دقيقتين فقط".

وأردف "كودي جاكبو سدد في القائم مرتين. أحيانًا نحتاج فقط إلى بعض اللحظات لتغيير مجرى المباراة. من المهم لنا وللاعبينا أن نستوعب ذلك، لكنهم قاموا بعمل رائع".

ونجح يونايتد في تحقيق أول فوز له على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2016 مع المدرب الهولندي لويس فان جال.

وتعد الخسارة هي الرابعة على التوالي لليفربول بواقع 3 في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أمام جالاتاسراي.

ورفع يونايتد رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز الثالث، وتصب هزيمته في مصلحة أرسنال المتصدر بـ19 نقطة ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ16 نقطة.

وللمرة الأولى يتمكن روبن أموريم من الفوز في مباراتين متتاليتين خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها بريان مبومو وهاري ماجواير، وسجل هدف ليفربول كودي جاكبو.

