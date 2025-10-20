بطل العالم والأكثر تتويجا وميدالية استثنائية.. 12 إنجازا لـ المغرب في 5 سنوات

واصلت المنتخبات المغربية تألقها عالميا وقاريا بعد تتويج منتخبها للشباب بكأس العالم الذي أقيم في تشيلي.

ونجح شباب المغرب في التتويج باللقب العالمي بعد الفوز على حساب الأرجنتيني بثنائية نظيفة سجلهما ياسر الزابيري ليمنح بلاده الميدالية الذهبية.

تتويج شباب المغرب بالميدالية الذهبية في المونديال، جاءت ضمن سلسلة إنجازات حققتها الكرة المغربية على مدار السنوات الماضية.

المنتخب الأول - رابع العالم

نجح المنتخب المغربي الأول في الوصول لنصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

المغرب نجح خلال مشواره في الفوز أمام كندا وبلجيكا، والتعادل أمام كرواتيا وصيف النسخة السابقة، ليتأهل إلى دور الـ16.

وخلال مشواره نجح المنتخب المغربي في الإطاحة بإسبانيا بركلات الترجيح، والبرتغال بهدف يوسف النصيري، قبل الخسارة أمام فرنسا في المباراة قبل النهاية بهدفين نظيفين.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بصعوبة 2-1، ليحصد المركز الرابع، وهو المركز الأفضل لمنتخب خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

منتخب المحليين - الأكثر تتويجا

منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا للمحليين عام 2009 لم يفز منتخب باللقب أكثر من المغرب خلال 8 نسخ أقيمت للبطولة.

أسود أطلس للمحليين نجحوا في التتويج بـ3 نسخ أعوام 2018 في المغرب، و2020 في الكاميرون، و2024 (أقيمت عام 2025) في أوغندا وكينيا وتنزانيا كتنظيم مشترك.

منتخب الشباب - بطل العالم

حصد منتخب المغرب للشباب المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا في النهائي، بالبطولة التي نظمتها مصر إبريل 2025.

وتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم، ضمن 4 منتخبات إفريقية.

ونجح شباب أطلس في التتويج باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، وللمرة الثانية في تاريخ إفريقيا.

وسبق أن توج منتخب غانا بلقب كأس العالم عام 2009 بعد الفوز على حساب البرازيل في البطولة التي نظمتها مصر.

المنتخب الأولمبي - الميدالية البرونزية

توج منتخب المغرب تحت 23 سنة، ببطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد عام 2023 والتي استضافتها المغرب.

وفاز المنتخب المغربي باللقب بعد الفوز على حساب نظيره المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونجح المغاربة في الفوز ببرونزية أولمبياد باريس 2024 بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى التي ضمت الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

بعدها أطاح المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل الخسارة أمام إسبانيا المتوج بالذهب في نصف النهائي.

وحقق المغرب فوزًا كبيرًا في مباراة تحديد المركز الثالث على حساب مصر بنتيجة 6-0

منتخب الناشئين - بطل إفريقيا

توج منتخب الناشئين بكأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة 2025 ليتأهل لكأس العالم المقرر في قطر نوفمبر المقبل.

ناشئو المغرب احتلوا صدارة المجموعة الأولى التي ضمت زامبيا وأوغندا وتنزانيا.

بعدها أطاح المغرب بجنوب إفريقيا، ثم كوت ديفوار، قبل الفوز في المباراة النهائية على حساب مالي.

منتخب السيدات - الوصيف مرتين

وصل منتخب المغرب للسيدات إلى المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا خلال آخر نسختين 2022، و2024 (أقيمت 2025).

بعد 3 مشاركات أعوام 1998، 2000 و2022، نجح المغرب في الوصول للنهائي مرتين على التوالي، ولكن لم تنجح سيدات المغرب في حصد اللقب.

وخسر المغرب أمام جنوب إفريقيا 2022، قبل أن تخسر سيدات المغرب النسخة الأخيرة أمام نيجيريا (الأكثر تتويجا بـ10 ألقاب) بنتيجة 3-2 والتي أقيمت على أرض المغرب.

منتخب سيدات الصالات - أبطال إفريقيا

توج سيدات المغرب ببطولة أمم إفريقيا للسيدات داخل الصالات، في نسختها الأولى، والتي أقيمت في إبريل 2025

وستشارك سيدات المغرب في بطولة كأس العالم لصالات السيدات في الفلبين من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025.