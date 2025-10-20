سكاي: دايش يوافق على تدريب نوتنجهام فورست

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

شون دايش

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن شون دايش وافق شفهيا على تولي تدريب نوتنجهام فورست.

وأعلن نوتنجهام يوم السبت إقالة مدربه أنجي بوستيكوجلو من منصب المدير الفني بعد الخسارة من تشيلسي.

وأوضح التقرير أن إدارة نوتنجهام ذهبت لدايش بعدما فشلت مفاوضاتها مع الإيطالي روبرتو مانشيني.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتم تعيين دايش على أن يتولى مسؤولية تدريب الفريق أمام بورتو في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وسقط فورست بنتيجة 3-0 أمام تشيلسي في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي أن المدرب أقيل من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وقاد الأسترالي تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو الشهر الماضي.

وخلال 8 مباريات في جميع المسابقات لم يحقق الفريق الفوز تحت قيادته إذ اكتفى بتعادلين و6 هزائم.

وجاء قرار الإقالة بعد 21 دقيقة من نهاية اللقاء.

واستمرت مهمة أنجي 39 يوما ما جعله صاحب أصغر فترة تدريبية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبات الأسترالي أول مدرب في تاريخ النادي لا يحقق الفوز في أول 8 مباريات كمدير فني.

ويحتل فورست المركز الـ18 برصيد 5 نقاط من 8 مباريات مكتفيا بفوز وحيد.

