تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 11:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد مانشستر يونايتد

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر يونايتد ولم يكن قادرا على منع فريقه من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام مانشستر يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان إبراهيما كوناتي بمتوسط تقييم بلغ 5.7 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 412 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ليفربول مانشستر يونايتد محمد صلاح
