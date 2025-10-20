كأس العالم للشباب - الزابيري: وعدت والدي باللقب.. والأرجنتين يتحدثون كثيرا

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

ياسر الزابيري - المغرب

أعرب ياسر الزابيري نجم منتخب المغرب للشباب عن سعادته بالتتويج بكأس العالم تحت 20 عاما.

وتغلب أسود أطلس على الأرجنتين بهدفين دون مقابل في النهائي سجلهما ياسر الزابيري.

وقال الزابيري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أشكر الله على هذه النعمة، وسعيد للغاية بما حققناه. أشكر الملك محمد السادس وفوزي لقجع على دعمهما الكبير، كما أشكر المدرب محمد وهبي والجهاز الفني على العمل المميز طوال البطولة".

وأضاف "أهدي هذا اللقب للجماهير المغربية التي ساندتنا دائما، ولعائلتي وزوجتي، ووالدي اللذين لم يتمكنا من السفر بسبب المرض، كنت أريد أن أفرحهما باللقب، والحمد لله تحقق الحلم".

وعن مواجهة الأرجنتين اختتم الزابيري تصريحاته "جمهورهم يتحدث كثيرا، لكننا أظهرنا أننا لا نخاف من أحد، وعندما دخلنا المباراة فزنا بجدارة".

وكان الزابيري قد سجل هدفي الفوز في النهائي ليقود المغرب للتتويج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، ويصبح أول منتخب عربي وثاني إفريقي بعد غانا يحقق اللقب.

ويواصل شباب المغرب نجاحات الكرة المغربية بعد إنجاز المنتخب الأول بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، ومنتخب الأولمبي بالفوز ببرونزية أولمبياد باريس.

الزابيري فاز بجائزة ثاني أفضل لاعب في كأس العالم للشباب خلف زميله عثمان معما، فيما حل ثالثا الأرجنتيني ميلتون ديلجادو .

كأس العالم للشباب ياسر الزابيري منتخب المغرب المغرب للشباب
