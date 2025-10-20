وهبي: الزابيري تحدى ناديه من أجل اللعب معنا.. وحققنا إنجازا تاريخيا للمغرب

محمد وهبي - منتخب المغرب للشباب

أشاد محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب بتضحية لاعبه ياسر الزابيري وإصراره على المشاركة في كأس العالم رغم رفض ناديه البرتغالي فاماليساو.

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين دون مقابل سجلهما ياسر الزابيري.

وقال وهبي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الزابيري لم يكن سيشارك معنا بسبب رفض ناديه، لكنه أصر على الحضور، وحصلنا على الموافقة في آخر لحظة بعد حديثه المتكرر مع رئيس النادي ومدربه".

وأضاف "مدرب فاماليساو هدده بفقدان مكانه في الفريق، لكنه رد عليه بأنه سيعود بطلا للعالم وهداف البطولة، وهو ما فعله بالفعل، حتى لو لم تُحتسب بعض أهدافه له بشكل رسمي بسبب احتسابها كأهداف عكسية".

وتابع "حققنا اللقب لأنني كنت أمتلك جهازا فنيا مذهلا، نزلت في الرابعة فجرا ليلة النهائي ووجدتهم لا يزالون يعملون، لذا هذا التتويج ثمرة مجهود جماعي".

وشدد وهبي "لست أفضل مدرب في العالم، لكنني مدرب لأفضل فريق وأفضل جهاز فني".

وعن أجواء المباراة أمام الأرجنتين قال: "لم تزعجني أغاني جماهيرهم، هذا جزء من ثقافتهم، الأهم أننا جعلناهم يصمتون بعد صافرة النهاية".

وواصل "إنجاز التتويج بكأس العالم للشباب ثمرة عمل طويل، وأشكر الملك محمد السادس لأنه جعلنا نعيش هذا الحلم بفضل رؤيته لتطوير كرة القدم المغربية".

واختنم وهبي تصريحاته "أهدي اللقب لفوزي لقجع لأنه آمن بي، وفعلنا ذلك من أجل المغرب، وأتمنى أن يكون الشعب المغربي سعيدا بهذا الإنجاز التاريخي".

وبات المغرب أول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي يتوج باللقب بعد غانا، التي فازت بنسخة 2009 في مصر على حساب البرازيل بركلات الترجيح.

ويأتي إنجاز شباب المغرب امتدادا لتألق المنتخبات المغربية، بعد حصول المنتخب الأول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، ومنتخب الأولمبي على برونزية أولمبياد باريس.

