عثمان معما أفضل لاعب في كأس العالم للشباب.. والزابيري وصيفا

فاز عثمان معما جناح المنتخب المغربي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

وتوج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين نظيفين سجلهما ياسر الزابيري.

وصنع معما الهدف الثاني للمغرب في المباراة النهائية.

إجمالا ساهم معما في 5 أهداف خلال مشوار المغرب في البطولة، بصناعة 4 أهداف، وتسجيل هدف وحيد في شباك البرازيل.

معما البالغ من العمر 20 عاما انضم إلى واتفورد الإنجليزي في صيف 2025 قادما من مونبيليه.

الزابيري فاز جائزة ثاني أفضل لاعب في كأس العالم للشباب، فيما حل ثالثا الأرجنتيني ميلتون ديلجادو .

كما فاز حارس الأرجنتين سانتينو باربي بجائزة أفضل حارس في كأس العالم للشباب.

وبات المغرب أول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي بعد غانا يتوج بكأس العالم للشباب.

وتوج بلاك ستارز بكأس العالم للشباب 2009 في مصر بعد الفوز على حساب البرازيل بضربات الترجيح في المباراة النهائية.

وخسر منتخب قطر نهائي كأس العالم للشباب أمام ألمانيا 4 - 0 قطر عام 1981، فيما خسر منتخب نيجيريا النهائي 1989 أمام البرتغال 2-0، وأمام الأرجنتين 2-1 2005.

فيما خسر منتخب غانا النهائي عام 1993 أمام البرازيل 2-1، وغانا أمام الأرجنتيني في نهائي 2001 بثلاثية نظيفة.

وسجل ياسر الزابيري لاعب المنتخب المغربي خمسة أهداف في البطولة بعدما سجل في شباك البرازيل، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، قبل تسجيل هدفين في المباراة النهائية.

وبات ياسر الزابيري الهداف التاريخي للمغرب في كأس العالم للشباب برصيد 5 أهداف ليتجاوز محسن ياجور في نسخة 2005 في هولندا بـ3 أهداف.

وواصلت المنتخبات المغربية تألقها دوليا، بعد حقق المنتخب الأول للمغرب المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، وبرونزية أولمبياد باريس، وذهبية كأس العالم للشباب.

وخسر التانجو الأرجنتيني أكثر المتوجين لكأس العالم للشباب 6 مرات، بعدما خسر النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.