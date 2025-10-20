المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب

توج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب المقام في تشيلي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي المنتخب المغربي ياسر الزابيري في الدقيقتين 12، و29.

وبات المغرب أول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي بعد غانا يتوج بكأس العالم للشباب.

وتوج بلاك ستارز بكأس العالم للشباب 2009 في مصر بعد الفوز على حساب البرازيل بضربات الترجيح في المباراة النهائية.

وخسر منتخب قطر نهائي كأس العالم للشباب أمام ألمانيا 4 - 0 قطر عام 1981، فيما خسر منتخب نيجيريا النهائي 1989 أمام البرتغال 2-0، وأمام الأرجنتين 2-1 2005.

فيما خسر منتخب غانا النهائي عام 1993 أمام البرازيل 2-1، وغانا أمام الأرجنتيني في نهائي 2001 بثلاثية نظيفة.

وسجل ياسر الزابيري لاعب المنتخب المغربي خمسة أهداف في البطولة بعدما سجل في شباك البرازيل، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، قبل تسجيل هدفين في المباراة النهائية.

وبات ياسر الزابيري الهداف التاريخي للمغرب في كأس العالم للشباب برصيد 5 أهداف ليتجاوز محسن ياجور في نسخة 2005 في هولندا بـ3 أهداف.

وواصلت المنتخبات المغربية تألقها دوليا، بعد حقق المنتخب الأول للمغرب المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، وبرونزية أولمبياد باريس، وذهبية كأس العالم للشباب.

وخسر التانجو الأرجنتيني أكثر المتوجين لكأس العالم للشباب 6 مرات، بعدما خسر النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

تشكيل المباراة النهائية:

الأرجنتين:

حارس المرمى: سانتينو باربي خط الدفاع: طوبياس راميريز - جوليو سولير - ديلان كوروسيطو - جوان فيلالبا خط الوسط: ميلتون ديلجادو - فالنتينو أكونا - توماس بيريز خط الهجوم: كاريزو - أليجو ساركو - جيانلوكا بريستياني

المغرب:

حارس المرمى: إبراهيم جوميس خط الدفاع: علي معمار - إسماعيل باوف - فؤاد زهواني - إسماعيل بختي خط الوسط: نعيم بيار - حسام الصادق - ياسين خليفي خط الهجوم: عثمان معاما - ياسين جسيم - ياسر زابيري

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من المغربي، وانفرد ياسر لبزابيري في الدقيقة السادسة، بعد تمريرة طويلة وصلت إليه قبل أن يصطدم الحارس به، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وطالب محمد وهبي مدرب المنتخب يطلب اللجوء لتقنية الفيديو بعد اصطدام الحارس سانتينو باربي بمهاجم المغرب

وبعد توقف 4 دقائق احتسب الحكم ضربة حرة لصالح المغرب وبطاقة صفراء لحارس التانجو.

سدد الزابيري الضربة الحرة في الدقيقة 12 لتسكن شباك الأرجنتين بعد تسديدة رائعة.

video:1

واصل نجوم المغرب تفوقهم في المباراة، وأضاف ياسر الزابيري الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجانب الأيمن لينطلق عثمان معاما ويلعب كرة عرضية ليسددها زابيري صاروخية في الشباك، لتنطلق الأفراح المغربية في الملعب.

video:2

وفي الدقيقة 33 أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الأرجنتين جيانلوكا بريستياني بعد اعتراضه على الحكم

ومرة اللاعب الأرحنتيني بريستياني من الجانب الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ولكن الحارس المغربي إبراهيم جوميس تصدى بقدمه للكرة.

وانفرد ماتيو سيلفيتي لاعب الأرجنتين في الدقيقة 90+4 ولكن سدد بجوار القائم.

وكاد المغرب أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45+5 بعدما مر عثمان معما بطريقة رائعة لينفرد بالمرمى ويسدد ولكن المدافع الأرجنتيني يتدخل ليبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وأطلق الحكم بعدها صافرة النهاية نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب 2-0.

وواصل المنتخب المغربي هجماته المرتدة في الشوط الثاني، ففي الدقيقة 49 انطلق ياسر الزابيري وسدد من على حدود منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأرجنتيني بقليل، لتضيع فرصة الهاتريك لزابيري.

وفي الدقيقة 52 انطلاقة مرتدة من معما ليمر من الأول والثاني ولكن الدفاع الأرجنتيني ينجح في استخلاص الكرة.

وطالب المدرب الأرجنتيني في الدقيقة 57 بالعودة لتقنية الفيديو بعد التحام داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم لـ Var ويأمر باستمرار اللعب لأن الالتحام طبيعي.

وحاول الجناح الأرجنتيني بريستياني تهديد مرمى المغرب في الدقيقة 73 بعد مرور من الجانب الأيسر وسدد بعيدا عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 74 اشتباك بين اللاعبين لمطالبة لاعبي الأرجنتين للاعبي المغرب للعب بسرعة، والحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ كاريزو لدفعه لاعب أسود أطلس

وطلب مدرب الأرجنتين مجددا العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 84 لشكه في لمس علي معمار للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، والحكم يأمر باستمرار اللعب وعدم وجود خطأ.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات أرجنتينية ولكن باءت بالفشل ليطلق الحكم صافرة النهاية بتتويج المغرب بكأس العالم للشباب.