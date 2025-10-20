انتهت نهائي مونديال للشباب - الأرجنتين (0)-(2) المغرب.. أسود أطلس أبطال العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب في تشيلي.

وتأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بعد تخطي فرنسا بركلات الترجيح في نصف النهائي، فيما تجاوز التانجو الأرجنتيني نظيره الكولومبي بهدف نظيف.

ويخوض المنتخب المغربي نهائي كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، فيما يخوض المنتخب الأرجنتيني نهائي الشباب للمرة الثامنة، ولأول مرة منذ 21 عاما.

ويعد المنتخب الأرجنتين أكثر المتوجين لكأس العالم للشباب 6 مرات

تشكيل الأرجنتين:

حارس المرمى: سانتينو باربي خط الدفاع: طوبياس راميريز - جوليو سولير - ديلان كوروسيطو - جوان فيلالبا خط الوسط: ميلتون ديلجادو - فالنتينو أكونا - توماس بيريز خط الهجوم: كاريزو - أليجو ساركو - جيانلوكا بريستياني

تشكيل المغرب:

حارس المرمى: إبراهيم جوميس خط الدفاع: علي معمار - إسماعيل باوف - فؤاد زهواني - إسماعيل بختي خط الوسط: نعيم بيار - حسام الصادق - ياسين خليفي خط الهجوم: عثمان معاما - ياسين جسيم - ياسر زابيري

تفاصيل المباراة:

نهاية المباراة بفوز المنتخب المغربي 2-0 وتتويجه بكأس العالم للشباب

ق 84: المدرب الأرجنتيني يطلب اللجوء لتقنية الفيديو لشكه في لمس علي معمار للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، والحكم يأمر باستمرار اللعب وعدم وجود خطأ

ق 74: اشتباك بين اللاعبين لمطالبة لاعبي الأرجنتين للاعبي المغرب للعب بسرعة، والحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ كاريزو لدفعه لاعب أسود أطلس

ق 73: محاولة من بريستياني الذي مر من الجانب الأيسر وسدد بعيدا عن المرمى

ق 62: التبديل الأول للمغرب بنزول سعد الحداد بدلا من خليفي

ق 59: المدرب الأرجنتيني يطالب العودة لتقنية الفيديو في التحام داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم لـ Var ويأمر باستمرار اللعب لأن الالتحام طبيعي.

ق 52: انطلاقة مرتدة من معما ليمر من الأول والثاني ولكن الدفاع الأرجنتيني ينجح في استخلاص الكرة.

ق 49: انطلاقة من ياسر الزابيري ليسدد من على حدود منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأرجنتيني بقليل، لتضيع فرصة الهاتريك لزابيري.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب 2-0

ق 45:5: عثمان معما بمر بطريقة رائعة لينفرد بالمرمى ويسدد ولكن المدافع الأرجنتيني يتدخل ليبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك

ق 45+4: ماتيو سيلفيتي لاعب الأرجنتين ينفرد بالمرمى ولكن يسدد بجوار القائم

ق 45+3: اللاعب الأرحنتيني بريستياني يمر من الجانب الأيمن للمغرب ليسدد ولكن الحارس المغربي إبراهيم جوميس تصدى بقدمه للكرة

ق 33: الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب الأرجنتين جيانلوكا بريستياني بعد اعتراضه على الحكم

ق 29: جوووووول الثاني للمغرب عن طريق ياسر الزابيري بعد هجمة مرتدة لينطلق عثمان معاما من الجانب الأيمن ليلعب كرة عرضية ليسددها زابيري صاروخية في الشباك.

ق 12: جوووووول مغربي أول بعد تسديدة الزابيري للضربة الحرة في شباك الحارس الأرجنتيني

ق 10: بعد توقف 4 دقائق احتسب الحكم ضربة حرة لصالح المغرب وبطاقة صفراء لحارس التانجو.

ق 7: محمد وهبي مدرب المنتخب يطلب اللجوء لتقنية الفيديو بعد اصطدام الحارس سانتينو باربي بمهاجم المغرب

ق 6: فرصة خطيرة للمنتخب المغربي بعد تمريرة طويلة وصلت إلى ياسر زابيري قبل أن يصطدم الحارس به، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

انطلاق المباراة