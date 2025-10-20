تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه

يرى عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة أن أشرف حلمي رئيس الاتحاد يحاول حماية ابنه محمود أشرف لاعب المنتخب أيضا.

وقال عمر عصر لـFilGoal.com: " كل ما قاله أشرف حلمي رئيس الاتحاد غير حقيقي، هو قرر إيقاف نجله 3 مباريات بدون الرجوع لمجلس الإدارة، لأن من الطبيعي أن تكون عقوبة من يكسر الطاولة 50 أو 100 ألف جنيه وهذا هو المتعارف عليه، لكنه استبق الأحداث وقرر إيقافه فقط حتى يكون الشكل العام هو أنه قرر إيقاف ابنه وفي نفس التوقيت أن يحمي ابنه من تغريمه مبلغ مالي كبير".

وأضاف "رئيس الاتحاد قرر خصم 200 ألف جنيه من الثنائي يوسف عبد العزيز وخالد عصر ووزارة الرياضة ليس لها أي علاقة بهذا الأمر، ومجلس الإدارة كان يرفض خصم هذا المبلغ من اللاعبين لأنه مبلغ كبير جدا في لعبة تنس الطاولة".

وواصل "محمود أشرف تصنيفه المحلي رقم 24 على مصر، والآن هو معنا ضمن أفضل 5 لاعبين في مصر، فطبيعي أن يشعر أنه في مكان غير مكانه الطبيعي".

وأشار "رئيس الاتحاد يريد إظهار أن الخطأ كان مشتركا بيننا ويتم إيقافنا معا، وبالتأكيد هذا سيؤثر بالسلب علي لأنني من أفضل اللاعبين في العالم وإذا تعرضت للإيقاف لمدة أسبوع سوف يأتي بالضرر علي، لكنه في التصنيف رقم 112 على العالم والإيقاف لا يضره في شيء".

وأتم تصريحاته "أزمة محمود مع منتخب مصر بالكامل لكن رئيس الاتحاد يريد أن يُظهر أن هذه الأزمة بيني وبينه فقط".

video:1

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وكشف عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تفاصيل وأسباب المشادة التي حدثت بينه وبين محمود أشرف زميله في المنتخب أثناء بطولة إفريقيا. طالع التفاصيل