عمر عصر يكشف أسباب مشادته مع نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة وزميله في المنتخب

كشف عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تفاصيل وأسباب المشادة التي حدثت بينه وبين محمود أشرف زميله في المنتخب أثناء بطولة إفريقيا.

وقال عمر عصر عبر قناة إم بي سي مصر 2: "سعيد بالإنجاز الذي حققناه والفوز ببطولة إفريقيا في تونس ونشكر أشرف حلمي رئيس الاتحاد على تفهمه الأمر وما حدث مع محمود أشرف".

وأضاف "تحدثت مع أشرف حلمي رئيس الاتحاد وأخبرته أنني تعرضت للإصابة بتمزق عضلي في التدريب الصباحي والمدرب طلب مني أن أحاول لعب مباراة واحدة ومن ثم أخضع لاختبار مع الطبيب الرسمي للبطولة لأن منتخبنا لا يوجد معه طبيب أو مدرب لياقة بدنية أو مدرب أحمال".

وواصل "كنت أتدرب صباحا مع محمود أشرف قبل نصف النهائي أمام نيجيريا بشكل طبيعي، وأخبرت المدرب أنني أستطيع اللعب، وقبل المباراة كنا نقرأ الفاتحة ولكن فوجئنا أن محمود يجلس بعيدا على الكرسي وحيدا ورفض قراءة الفاتحة معنا، وما حدث كان صدمة كبيرة لنا".

وأوضح "التبرير الوحيد أنه كان يريد أن يلعب ولكن المدرب هو الذي لم يستعن به، لأننا كنا نجري الإحماء معا قبل المباراة بدقائق وتصافحنا بشكل طبيعي والعلاقة بيننا كانت طيبة".

وأكمل "كل اللاعبين كانوا يجلسون على الدكة ويشجعون من يلعب مع كل نقطة، لكن محمود كان يجلس ويضع قدما فوق قدم، ويمسك بهاتفه المحمول، وبعد أن انتهيت من أحد الأشواط ذهبت لأصافح اللاعبين ولكن فوجئت أن محمود رفض مصافحتي ولم يصدر مني أي رد فعل والمدرب طالبني بعدم فعل شيء وبالفعل نفذت تعليماته".

وشدد "عندما كنت أستعد لأكمل اللعب وجدت محمود يجلس على الدكة ويضع قدما فوق قدم ويمسك هاتفه ولذلك قلت إنني لن أكمل اللعب إلا عندما يغادر، وفوجئت بمحمود يركض نحوي ويريد ضربي ولكن اللاعبين تدخلوا ومنعوه، وبعد ذلك ظهر ما قلته في الفيديو الذي شاهده الجمهور عندما رفضت اللعب إلا عندما يخرج".

وأتم تصريحاته "ليس لدي مشكلة أن يتم التحقيق معي إذا بدر مني أي شيء، ولكن كيف يتم التحقيق معي بسبب أزمة مع لاعب والده هو رئيس اتحاد تنس الطاولة المصري، هذا لا يحدث سوى في مصر، والاتحاد السابق أيضا كان زميلي في المنتخب شقيق رئيس الاتحاد، ولا يوجد مكان في العالم يختار فيه رئيس الاتحاد لاعبي المنتخب سوى مصر".

كما أكد ثنائي منتخب مصر يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي ما حكاه عمر عصر وقال: "ما قاله عمر عصر عن أزمته مع محمود أشرف حدث بالفعل وهو ما ظهر في الفيديو، ولم نتوقع ما بدر من محمود أشرف وانفعاله بهذا الشكل غير مبرر".

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.