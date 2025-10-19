فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية

تحدث قائد ليفربول فيرجيل فان دايك بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن الطريقة التي استقبل بها فريقه الهدف الثاني كانت مخيبة للآمال، رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون للعودة في المباراة.

وقال فان دايك في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "أعتقد أننا استقبلنا هدفًا ثانيًا ساذجًا للغاية. عملنا بجد كبير للعودة إلى اللقاء، وخلقنا فرصًا رائعة لتسجيل هدف الفوز، لكن عندما تستقبل هدفًا مثل ذلك، يكون الأمر محبطًا جدًا".

وأضاف: "إذا نظرت إلى المباراة ككل، كنا متسرعين جدًا. هم كانوا أكثر هدوءًا وصبرًا، لم يضغطوا علينا بشكل عالٍ، لكنهم أيضًا لم يسمحوا لنا بالاستحواذ بسهولة. رغم ذلك، صنعنا العديد من الفرص، لكن الحقيقة أننا خسرنا".

وعن المرحلة المقبلة، قال المدافع الهولندي: "المرحلة القادمة ستكون مثيرة، لأن علينا أن نبقى متحدين، ليس فقط نحن اللاعبين، بل كفريق وكجماهير أيضًا، فالجميع يريد رؤية ليفربول يفوز".

وتحدث فان دايك عن الهدف الأول الذي سبقه اصطدام بالرأس قائلًا: "الكرة كانت طويلة، أول من لمسها كان لاعب يونايتد، ثم أنا برأسي. اصطدم مرفقي باللاعب فسقط، وسقطت أنا أيضًا. من تلك الزاوية كان التسجيل صعبًا، لكنه نجح. كان أمامنا وقت كافٍ للرد، لكننا لم نفعل".

وختم قائد ليفربول تصريحاته قائلًا: "علينا أن نبقى متواضعين ونواصل العمل، ونحافظ على ثقتنا بأنفسنا قدر الإمكان. عندما تصبح الأمور صعبة، من المهم أن نحافظ على ذهنية الوقوف بجانب بعضنا البعض. الموسم لا يزال طويلًا".

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

ونجح يونايتد في تحقيق أول فوز له على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2016 مع المدرب الهولندي لويس فان خال

وتعد الخسارة هي الرابعة على التوالي لليفربول بواقع 3 في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أمام جالاتاسراي.

ورفع يونايتد رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز الثالث، وتصب هزيمته في مصلحة أرسنال المتصدر بـ19 نقطة ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ16 نقطة.

