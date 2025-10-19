سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه

أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول اعتقاده أن الفريق بحاجة للتحسن في مواجهة الكرات الثابتة، وذلك عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد.

وقال سلوت في تصريحاته لـ BBC: "من الصعب دائمًا اللعب ضد فريق يدافع بكتلة منخفضة ويلعب بشكل رئيسي الكرات الطويلة. ويصبح الأمر أكثر صعوبة عندما تتأخر بعد دقيقة واحدة بينما يكون أحد لاعبينا على الأرض".

وأضاف "لو كنت قد أخبرتني قبل المباراة أنه ضد الكتلة المنخفضة وضد هذا العدد الكبير من الكرات الطويلة سنخلق هذا الكم من الفرص، لما كنت أتوقع أن نخسر ولكن هذا ما حدث".

وأكمل "كانت لدينا فرص كافية لتسجيل أكثر من هدف واحد، ولكن من ناحية أخرى، مرة أخرى استقبلنا هدفين، وأحد الهدفين جاء من كرة ثابتة".

وعن كون هزيمة اليوم تكرارًا لخسائر سابقة، قال: "نعم. بالطبع استقبلنا ربما فرصة أو فرصتين إضافيتين بجانب الأهداف التي تلقيناها، لكن عليك دائمًا أن تخاطر أكثر عندما تكون متأخرًا 1-0. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، بالكاد استقبلنا فرصة، وكنا ننتظر أن نسجل هدفًا، لكن علينا أن ندافع أمام الكرة الثابتة".

وواصل "هذا تماما كما حدث ضد كريستال بالاس وفي بعض اللحظات الأخرى هذا الموسم، استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة، ومن الصعب تقبل ذلك، لأن من الصعب جدًا الفوز بمباراة كرة قدم إذا كان لديك رصيد سلبي في الكرات الثابتة".

حقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

ونجح يونايتد في تحقيق أول فوز له على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2016 مع المدرب الهولندي لويس فان خال

وتعد الخسارة هي الرابعة على التوالي لليفربول بواقع 3 في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أمام جالاتاسراي.

ورفع يونايتد رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز الثالث، وتصب هزيمته في مصلحة أرسنال المتصدر بـ19 نقطة ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ16 نقطة.

