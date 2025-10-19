برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر

أعرب برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على ليفربول في ملعب أنفيلد، مؤكدا أن الانتصار يحمل أهمية خاصة للفريق وللجماهير بعد غياب طويل عن تحقيق الفوز هناك.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال فيرنانديز في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "من الرائع دائما أن نفوز بالمباريات. نحن نعرف جيدا ما تعنيه مثل هذه المواجهات بالنسبة للنادي ولجماهيرنا، وأيضا بالنسبة لنا كلاعبين في هذه المرحلة التي نمر بها".

وأضاف: "ندرك تماما قيمة اللعب في مباريات الكلاسيكو أمام ليفربول، أردنا أن نحقق الفوز لأن النادي لم ينتصر هنا منذ فترة طويلة. الفوز اليوم مهم جدا، وأنا سعيد للغاية أننا نجحنا في ذلك".

وأوضح قائد يونايتد أن فريقه كان يعلم جيدا كيفية التعامل مع ضغط ليفربول في البداية قائلا: "كنا نعرف أننا يجب أن نفوز بالالتحامات. في أول عشر دقائق توقعنا أنهم سيبدأون المباراة بقوة كبيرة. وفي الشوط الأول شعرنا أنهم تحت ضغط جماهيري، الجماهير كانت تدفعهم للعب بسرعة، وهذا جعلنا نتمكن من إبطاء الإيقاع والسيطرة أكثر".

واختتم فيرنانديز تصريحاته قائلا: "كنا نريد أن نبطئ من رتم لعبهم لأن ذلك يفتح لنا مساحات واسعة في وسط الملعب، وفي الشوط الثاني كنا نستطيع أن نلعب أكثر بالكرة ونستغل تلك المساحات بشكل أفضل".

وجاءت تصريحات فيرنانديز بعد فوز مانشستر يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 21 نقطة في المركز الرابع.

*****

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/