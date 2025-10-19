توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 21:35

كتب : ذكاء اصطناعي

توماس فرانك مدرب توتنام

كشف توماس فرانك المدير الفني لتوتنام هوتسبير عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو، والتي تسببت في غيابه المفاجئ عن مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان روميرو خرج من قائمة توتنام قبل دقائق من انطلاق اللقاء الذي انتهى بخسارة السبيرز بهدفين مقابل هدف، بعدما شعر بآلام عضلية خلال عمليات الإحماء.

وقال فرانك في تصريحات نقلها موقع سبورتس مول إن روميرو شعر ببعض الانزعاج في الأيام الأخيرة، وكان من المتوقع أن يكون جاهزا للمباراة، لكنه لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة. وأضاف: "إنها إصابة بسيطة في العضلة الضامة، ولا أعتقد أنها خطيرة".

أخبار متعلقة:
الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات هل الرافعات الاقتصادية بيعا لحقوق برشلونة؟ لابورتا يجيب ديكو: علينا الاحتفال بتجديد عقد يامال.. وحافظنا على اللاعبين الأساسيين

وأوضح المدرب الدنماركي أن المدافع الأرجنتيني سيخضع لفحوصات إضافية لتحديد موقفه من المشاركة في مواجهة الفريق المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لن يخاطر بإشراكه قبل أن يتعافى تماما.

وتسببت إصابة روميرو في تعديل مفاجئ لتشكيل توتنام أمام أستون فيلا، حيث شارك كيفن دانسو بدلا منه في قلب الدفاع، بينما حصل ميكي فان دي فين على شارة القيادة خلال اللقاء.

ويعد غياب روميرو ضربة قوية لتوتنام الذي يعتمد عليه كعنصر أساسي في الخط الخلفي، خاصة مع تزايد ضغط المباريات على الفريق بين الدوري المحلي ودوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يصدر النادي تحديثا رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة لتوضيح مدة غياب اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/

توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات الأسرع والأول منذ 30 عاما.. مبومو يسجل هدفا تاريخيا في شباك ليفربول إيمري عقدة فرانك.. أستون فيلا يحول تأخره لانتصار على توتنام
أخر الأخبار
لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة ساعة | الدوري المصري
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه ساعة | الدوري الإنجليزي
برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515524/توماس-فرانك-يكشف-تفاصيل-إصابة-روميرو