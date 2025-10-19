توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو

كشف توماس فرانك المدير الفني لتوتنام هوتسبير عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو، والتي تسببت في غيابه المفاجئ عن مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان روميرو خرج من قائمة توتنام قبل دقائق من انطلاق اللقاء الذي انتهى بخسارة السبيرز بهدفين مقابل هدف، بعدما شعر بآلام عضلية خلال عمليات الإحماء.

وقال فرانك في تصريحات نقلها موقع سبورتس مول إن روميرو شعر ببعض الانزعاج في الأيام الأخيرة، وكان من المتوقع أن يكون جاهزا للمباراة، لكنه لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة. وأضاف: "إنها إصابة بسيطة في العضلة الضامة، ولا أعتقد أنها خطيرة".

وأوضح المدرب الدنماركي أن المدافع الأرجنتيني سيخضع لفحوصات إضافية لتحديد موقفه من المشاركة في مواجهة الفريق المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لن يخاطر بإشراكه قبل أن يتعافى تماما.

وتسببت إصابة روميرو في تعديل مفاجئ لتشكيل توتنام أمام أستون فيلا، حيث شارك كيفن دانسو بدلا منه في قلب الدفاع، بينما حصل ميكي فان دي فين على شارة القيادة خلال اللقاء.

ويعد غياب روميرو ضربة قوية لتوتنام الذي يعتمد عليه كعنصر أساسي في الخط الخلفي، خاصة مع تزايد ضغط المباريات على الفريق بين الدوري المحلي ودوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يصدر النادي تحديثا رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة لتوضيح مدة غياب اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

