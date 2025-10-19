أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة

أقر روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن تصديات سيني لامينس حارس مرمى الفريق بالإضافة إلى إنقاذ العارضة جعلت اللاعبين في حالة ثقة أكبر للفوز على ليفربول.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهام ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وقال المدرب البرتغالي لسكاي سبورتس: "الفوز على ليفربول يعني الكثير اليوم، لكن غدا لا شيء، مجرد 3 نقاط فقط".

وأضاف "سأفعل نفس الشيء الذي فعلته في المباريات الماضية وهو تحليل المباراة، حالفنا الحظ في لحظات حاسمة، لكننا قاتلنا على كل كرة، كان لدينا الروح وبها يمكنك الفوز بأي مباراة".

وتابع "التصدي لكرات علينا وارتطام الكرة بالقائم تجعل الفريق يبدأ في الإيمان بإمكانية الفوز، لكن الآن أنا قلق بشأن مباراة برايتون وأركز عليها".

وواصل "إذا أغلقت المساحات جيدا خاصة في البداية أمام فريق مثل ليفربول يمكنك أن تشعر بتوتر جماهيره".

واستمر "هذا الفوز سيمنحنا ثقة أكبر ولجماهيرنا الكثير من السعادة، وهم يستحقونها بعد مباراتي جريمسبي وبرينتفورد، الفوز بهذا الشكل مهم جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر الآن بين أيدينا، هذه المباراة أصبحت من الماضي، دعونا نركز على المستقبل، الأمور ستتغير مع الوقت".

ونجح يونايتد في تحقيق أول فوز له على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2016 مع المدرب الهولندي لويس فان جال.

وتعد الخسارة هي الرابعة على التوالي لليفربول بواقع 3 في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أمام جالاتاسراي.

ورفع يونايتد رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز الثالث، وتصب هزيمته في مصلحة أرسنال المتصدر بـ19 نقطة ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ16 نقطة.

وللمرة الأولى يتمكن روبن أموريم من الفوز في مباراتين متتاليتين خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها بريان مبومو وهاري ماجواير، وسجل هدف ليفربول كودي جاكبو.

