الكونفدرالية – الوداد يفوز على كوتوتو.. والنجم الساحلي يسقط بثنائية

حقق الوداد المغربي فوزا خارج القواعد على أشانتي كوتوكو بنتيجة 1-0 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

اللقاء الذي أقيم في ملعب بارا يارا في كوماسي بغانا شهد تقدم الفريق المغربي بهدف دون رد من توقيع جوزيف باكاسو.

وأكمل لاعبو الفريق الغاني اللقاء لمدة 40 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد كامارا في الدقيقة 50.

وسيقام لقاء الإياب في المغرب يوم الجمعة المقبل لحسم المتأهل لدور المجموعات.

وسقط النجم الساحلي التونسي في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 أمام نايروبي يونايتد الكيني.

وسجل هدفي الفريق الكيني أوفيلي أوشينج وجيريمي أوتينو.

وسيقام لقاء الإياب في تونس يوم الأحد المقبل لحسم المتأهل.

وخسر اتحاد العاصمة الجزائري من أكاديمية أف أيه دي الإيفواري بهدف دون رد.

فيما فرض شباب بلوزداد التعادل على هافيا الغيني بنتيجة 1-1.

وستقام مباراتي الإياب يوم الجمعة المقبل لممثلي الجزائر.