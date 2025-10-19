الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 20:36

كتب : عمرو عبد المنعم

هدف فوز مانسشتر يونايتد على ليفربول - ماجواير

حقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

ونجح يونايتد في تحقيق أول فوز له على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2016 مع المدرب الهولندي لويس فان جال.

وتعد الخسارة هي الرابعة على التوالي لليفربول بواقع 3 في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أمام جالاتاسراي.

ورفع يونايتد رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز الثالث، وتصب هزيمته في مصلحة أرسنال المتصدر بـ19 نقطة ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ16 نقطة.

وللمرة الأولى يتمكن فيها روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد من الفوز في مباراتين متتاليتين خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها بريان مبومو وهاري ماجواير، وسجل هدف ليفربول كودي جاكبو.

Image

فاجأ مانشستر يونايتد مضيفه ليفربول وسجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق بريان مبومو بعد تمريرة رائعة خلف الدفاع من أماد ديالو، ليضع الكرة في الشباك بطريقة مميزة.

وكاد جاكبو أن يسجل التعادل لليفربول في الدقيقة 20 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة صلاح ومر من الدفاع، لكنه سدد الكرة في القائم الأيسر.

ورد يونايتد بهجمة خطيرة وتسديدة قوية من برونو فيرنانديز من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار القائم.

واستمرت فرص مانشستر يونايتد الخطيرة مستغلا ارتباك دفاع ليفربول، وكاد يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27 أولا عن طريق مبومو لكن تسديدته اصطدمت في الدفاع.

ومرة أخرى هدد جاكبو مرمى مانشستر بعرضية من ناحية اليسار لكن الكرة اصطدمت في العارضة، وسيطر لاعبو ليفربول على الكرة لتصل إلى صلاح الذي سدد بضربة رأسية لكن الحارس أمسك بها.

وأهدر ألكسندر إيزاك أخطر فرصة لليفربول في الشوط الأول بعدما انفرد بالمرمى لكنه سددها في الحارس.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت محاولات ليفربول لتسجيل التعادل وسدد جاكبو كرة قوية اصطدمت مرة أخرى بالقائم الأيسر.

ودفع أرني سلوت بالثلاثي فلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي وكورتس جونز بدلا من ماك أليستر وجرافنبيرخ وبرادلي في الدقيقة 60 لتنشيط هجوم فريقه.

وأهدر صلاح أخطر فرصة لليفربول في الشوط الثاني بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى وسددها خارج الملعب بغرابة.

وغادر ألكسندر إيزاك الملعب في الدقيقة 72 وشارك بدلا منه كييزا.

ونجح ليفربول أخيرا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78 عن طريق الهولندي كودي جاكبو.

وجاء الهدف بعد متابعة من جاكبو للكرة من على خط المرمى بعد عرضية البديل كييزا.

لكن يونايتد عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 برأسية رائعة من المدافع هاري ماجواير.

وسجل ماجواير الهدف الثاني بعد عرضية من برونو فيرنانديز.

وعقب الهدف غادر محمد صلاح الملعب وشارك بدلا منه جيرمي فريمبونج.

وأهدر جاكبو فرصة التعادل من جديد بعد عرضية رائعة من البديل فريمبونج قابلها بضربة رأسية أمام الشباك الخالية لكنه أرسل الكرة خارج المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن ينجح ليفربول في التعادل، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد.

