دوري أبطال إفريقيا – أورلاندو بايرتس يسقط بثلاثية في الدور التمهيدي

سقط أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في فخ الخسارة بثلاثية دون رد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا على يد سانت إلوي لوبوبو ممثل الكونغو الديمقراطية.

وسيقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهل لمرحلة المجموعات من المسابقة.

وتقدم لوبوبو بهدف مبكر في الدقيقة 3 سجله وانيت كاشالا.

وفي الشوط الثاني سجل كامبو وتوكوباني هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 70 و88.

ويأمل الفريق الكونغولي في الوصول لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

ويعد أفضل إنجاز للفريق هو الوصول لربع نهائي 1968 وحينها خسر بنتيجة 10-3 من هافيا كوناكري الغيني.

ووصل لوبوبو لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2009.

وشارك الفريق في آخر 3 نسخ من الكونفدرالية وكان أبرز ما وصل له هو مجموعات نسخة 2022-23.

من جانبه يحتاج أورلاندو بايرتس الفوز بفارق أكثر من 3 أهداف من أجل العبور مرحلة المجموعات.

ووصل الفريق الموسم الماضي لنصف النهائي وودع على يد بيراميدز الذي توج باللقب لاحقا.