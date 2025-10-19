دوري أبطال إفريقيا – أورلاندو بايرتس يسقط بثلاثية في الدور التمهيدي
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 20:11
كتب : FilGoal
سقط أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في فخ الخسارة بثلاثية دون رد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا على يد سانت إلوي لوبوبو ممثل الكونغو الديمقراطية.
وسيقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهل لمرحلة المجموعات من المسابقة.
وتقدم لوبوبو بهدف مبكر في الدقيقة 3 سجله وانيت كاشالا.
وفي الشوط الثاني سجل كامبو وتوكوباني هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 70 و88.
☠️ FT | @fcsteloilupopo 3 - 0 @orlandopirates
⚫⚪🔴⭐#MatchDay#TotalEnergiesCAFCL #OrlandoPirates#OnceAlways pic.twitter.com/C5ADnkbHRk— Orlando Pirates (@orlandopirates) October 19, 2025
ويأمل الفريق الكونغولي في الوصول لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.
ويعد أفضل إنجاز للفريق هو الوصول لربع نهائي 1968 وحينها خسر بنتيجة 10-3 من هافيا كوناكري الغيني.
ووصل لوبوبو لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2009.
وشارك الفريق في آخر 3 نسخ من الكونفدرالية وكان أبرز ما وصل له هو مجموعات نسخة 2022-23.
من جانبه يحتاج أورلاندو بايرتس الفوز بفارق أكثر من 3 أهداف من أجل العبور مرحلة المجموعات.
ووصل الفريق الموسم الماضي لنصف النهائي وودع على يد بيراميدز الذي توج باللقب لاحقا.