الأسرع والأول منذ 30 عاما.. مبومو يسجل هدفا تاريخيا في شباك ليفربول

بعد دقيقة وثانيتين فقط، سجل برايان مبومو نجم مانشستر يونايتد الجديد هدفا تاريخيا في شباك الغريم ليفربول.

الهدف جاء في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، وهي المباراة قبل الأخيرة في منافسات هذه الجولة.

مبومو تلقى تمريرة أماد ديالو وانطلق من اليمين ليسجل الهدف الأول.

video:1

تشتعل القمة مبكرًا في آنفيلد! 🔥



مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة! ⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربل_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/qTYThRi1LL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025

هدف مبومو هو أسرع هدف على الإطلاق في لقاءات يونايتد وليفوربل في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وهذه ثاني مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يشهد دربي الشمال الغربي هدفا في أول دقيقتين، والأولى منذ 1995 حين سجل نيكي بات لمانشستر يونايتد في شباك ليفربول على ملعب أولد ترافورد في أكتوبر 1995.

ليفربول دخل هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث مؤقتا برصيد 15 نقطة.

وحقق ليفربول 5 انتصارات في البداية، ثم تلقى هزيمتين متتاليتين أمام كريستال بالاس وتشيلسي.

أما مانشستر يونايتد فدخل المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com