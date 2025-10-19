الأسرع والأول منذ 30 عاما.. مبومو يسجل هدفا تاريخيا في شباك ليفربول

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد

بعد دقيقة وثانيتين فقط، سجل برايان مبومو نجم مانشستر يونايتد الجديد هدفا تاريخيا في شباك الغريم ليفربول.

الهدف جاء في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، وهي المباراة قبل الأخيرة في منافسات هذه الجولة.

مبومو تلقى تمريرة أماد ديالو وانطلق من اليمين ليسجل الهدف الأول.

هدف مبومو هو أسرع هدف على الإطلاق في لقاءات يونايتد وليفوربل في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وهذه ثاني مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يشهد دربي الشمال الغربي هدفا في أول دقيقتين، والأولى منذ 1995 حين سجل نيكي بات لمانشستر يونايتد في شباك ليفربول على ملعب أولد ترافورد في أكتوبر 1995.

ليفربول دخل هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث مؤقتا برصيد 15 نقطة.

وحقق ليفربول 5 انتصارات في البداية، ثم تلقى هزيمتين متتاليتين أمام كريستال بالاس وتشيلسي.

أما مانشستر يونايتد فدخل المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم.

