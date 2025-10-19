إيمري عقدة فرانك.. أستون فيلا يحول تأخره لانتصار على توتنام
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:15
كتب : FilGoal
قلب أستون فيلا تأخره لانتصار على توتنام بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
ولا يزال الانتصار غائبا عن ملعب توتنام منذ شهر أغسطس الماضي، إذ حقق الفوز على بيرنلي في الجولة الأولى.
وثم خسر من بورنموث وتعادل مع ولفرهامبتون ثم خسر اليوم من أستون فيلا.
وتقدم الديوك بهدف مبكر في الدقيقة 5 من رودريجو بنتانكور من صناعة جواو بالينيا.
بينتانكور لا ينتظر طويلًا! هدف أول لتوتنهام بعد 5 دقائق فقط من البداية 🔥⚽#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام | #أستون_فيلا#PremierLeague pic.twitter.com/ri0tVfyZfT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025
وبعد دقيقتين سجل محمد قدوس هدفا ألغي بداعي التسلل.
وأدرك مورجان روجرز في الدقيقة 37 التعادل لصالح أستون فيلا بتسديدة أرضية.
⚽️🔥 أستون فيلا يعود بالنتيجة بهدف ولا أروع عن طريق روجرز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام | #أستون_فيلا#PremierLeague pic.twitter.com/zpTQaOcPvs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025
وفي الدقيقة 77 سجل البديل إيميليانو بونديا هدف التقدم لفيلا بعد 15 دقيقة من مشاركته كبديل.
ومنذ بداية الموسم الماضي أضاع توتنام نقاطا من موقف انتصار على ملعبه أكثر من أي فريق آخر مهدرا 19 نقطة.
ولا يزال توماس فرانك يعاني أمام أوناي إيمري في الدوري الإنجليزي إذ لم ينتصر على الإسباني من قبل بـ 4 هزائم وتعادلين.
الخسارة جعلت توتنام سادسا في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما حقق أستون فيلا فوزه الثالث تواليا وارتقى للمركز العاشر برصيد 12 نقطة.
