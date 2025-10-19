إيمري عقدة فرانك.. أستون فيلا يحول تأخره لانتصار على توتنام

قلب أستون فيلا تأخره لانتصار على توتنام بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ولا يزال الانتصار غائبا عن ملعب توتنام منذ شهر أغسطس الماضي، إذ حقق الفوز على بيرنلي في الجولة الأولى.

وثم خسر من بورنموث وتعادل مع ولفرهامبتون ثم خسر اليوم من أستون فيلا.

وتقدم الديوك بهدف مبكر في الدقيقة 5 من رودريجو بنتانكور من صناعة جواو بالينيا.

وبعد دقيقتين سجل محمد قدوس هدفا ألغي بداعي التسلل.

وأدرك مورجان روجرز في الدقيقة 37 التعادل لصالح أستون فيلا بتسديدة أرضية.

وفي الدقيقة 77 سجل البديل إيميليانو بونديا هدف التقدم لفيلا بعد 15 دقيقة من مشاركته كبديل.

ومنذ بداية الموسم الماضي أضاع توتنام نقاطا من موقف انتصار على ملعبه أكثر من أي فريق آخر مهدرا 19 نقطة.

ولا يزال توماس فرانك يعاني أمام أوناي إيمري في الدوري الإنجليزي إذ لم ينتصر على الإسباني من قبل بـ 4 هزائم وتعادلين.

الخسارة جعلت توتنام سادسا في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما حقق أستون فيلا فوزه الثالث تواليا وارتقى للمركز العاشر برصيد 12 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com