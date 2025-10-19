انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(2) يونايتد.. فوز الشياطين الحمر
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد
ق 86: جاكبو يهدر بطريقة غريبة
ق 86: خروج صلاح
ق 84: جوووول الثاني هاري ماجواير
ق 78: جوووول التعادل جاكبو
ق 65: ماذا أهدرت يا صلاح
ق 60: نزول فيرتز وإيكيتيكي وجونز بدلا من ماك أليستر وجرانفبيرج وكونور برادلي
ق 49: العارضة تمنع جاكبو من التسجيل مرة أخرى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف
ق 35: إيزاك يهدر التعادل من انفراد تام
ق 33: فرصة جديدة خطيرة من جاكبو بعد عرضية اصطدمت في العارضة ورأسية من صلاح الحارس يمسكها
ق 27: فرصة خطيرة من مانشستر والثاني يضيع
ق 24: برونو يهدر الثاني بتسديدة قوية
ق 20: القائم يمنع جاكبو من التعادل
ق 18: مطالبات بركلة جزاء
ق 2: جوووول أول بريان مبومو
انطلاق المباراة