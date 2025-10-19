انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(2) يونايتد.. فوز الشياطين الحمر

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد - هدف جاكبو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد – ثلاثي دفاعي من أموريم أمام ليفربول تشكيل ليفربول - برادلي ظهير أيمن.. ومحمد صلاح يقود الهجوم ضد مانشستر يونايتد

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد

ق 86: جاكبو يهدر بطريقة غريبة

ق 86: خروج صلاح

ق 84: جوووول الثاني هاري ماجواير

ق 78: جوووول التعادل جاكبو

ق 65: ماذا أهدرت يا صلاح

ق 60: نزول فيرتز وإيكيتيكي وجونز بدلا من ماك أليستر وجرانفبيرج وكونور برادلي

ق 49: العارضة تمنع جاكبو من التسجيل مرة أخرى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف

ق 35: إيزاك يهدر التعادل من انفراد تام

ق 33: فرصة جديدة خطيرة من جاكبو بعد عرضية اصطدمت في العارضة ورأسية من صلاح الحارس يمسكها

ق 27: فرصة خطيرة من مانشستر والثاني يضيع

ق 24: برونو يهدر الثاني بتسديدة قوية

ق 20: القائم يمنع جاكبو من التعادل

ق 18: مطالبات بركلة جزاء

ق 2: جوووول أول بريان مبومو

انطلاق المباراة

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات الأسرع والأول منذ 30 عاما.. مبومو يسجل هدفا تاريخيا في شباك ليفربول
أخر الأخبار
لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة ساعة | الدوري المصري
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه ساعة | الدوري الإنجليزي
برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515509/انتهت-الدوري-الإنجليزي-ليفربول-1-2-يونايتد-فوز-الشياطين-الحمر