انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(2) يونايتد.. فوز الشياطين الحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد

ق 86: جاكبو يهدر بطريقة غريبة

ق 86: خروج صلاح

ق 84: جوووول الثاني هاري ماجواير

ق 78: جوووول التعادل جاكبو

ق 65: ماذا أهدرت يا صلاح

ق 60: نزول فيرتز وإيكيتيكي وجونز بدلا من ماك أليستر وجرانفبيرج وكونور برادلي

ق 49: العارضة تمنع جاكبو من التسجيل مرة أخرى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف

ق 35: إيزاك يهدر التعادل من انفراد تام

ق 33: فرصة جديدة خطيرة من جاكبو بعد عرضية اصطدمت في العارضة ورأسية من صلاح الحارس يمسكها

ق 27: فرصة خطيرة من مانشستر والثاني يضيع

ق 24: برونو يهدر الثاني بتسديدة قوية

ق 20: القائم يمنع جاكبو من التعادل

ق 18: مطالبات بركلة جزاء

ق 2: جوووول أول بريان مبومو

انطلاق المباراة