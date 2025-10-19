تشكيل مانشستر يونايتد – ثلاثي دفاعي من أموريم أمام ليفربول

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 17:25

كتب : FilGoal

برونو - مانشستر يونايتد

دفع روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بثلاثي دفاعي في تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: سيني لامينس

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لوك شاو

خط الوسط: أماد ديالو – كاسيميرو – برونو فيرنانديز – ديوجو دالتون

خط الهجوم: بريان مبومو – ماسون ماونت – ماتيوس كونيا

ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

*********

