تشكيل مانشستر يونايتد – ثلاثي دفاعي من أموريم أمام ليفربول
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 17:25
كتب : FilGoal
دفع روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بثلاثي دفاعي في تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول.
ويلعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
حراسة المرمى: سيني لامينس
خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لوك شاو
خط الوسط: أماد ديالو – كاسيميرو – برونو فيرنانديز – ديوجو دالتون
خط الهجوم: بريان مبومو – ماسون ماونت – ماتيوس كونيا
ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.
*********
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/
نرشح لكم
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات الأسرع والأول منذ 30 عاما.. مبومو يسجل هدفا تاريخيا في شباك ليفربول