تشكيل ليفربول - برادلي ظهير أيمن.. ومحمد صلاح يقود الهجوم ضد مانشستر يونايتد

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مانشستر يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد كونور برادلي كظهير أيمن، بينما يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
اختيارات تريزيجيه لأفضل لاعب عربي.. ومقارنة صلاح وأبو تريكة مارتينيلي: محمد صلاح ضمن أفضل 3 أجنحة في العالم سلوت: أريد رد فعل من صلاح.. وهذه حقيقة عدم تأديته للأدوار الدفاعية صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح - كودي جاكبو

وكان ليفربول قد تعرض لـ3 هزائم متتالية في مختلف المسابقات قبل فترة التوقف الدولي.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات الأسرع والأول منذ 30 عاما.. مبومو يسجل هدفا تاريخيا في شباك ليفربول
أخر الأخبار
لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة ساعة | الدوري المصري
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه ساعة | الدوري الإنجليزي
برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515505/تشكيل-ليفربول-برادلي-ظهير-أيمن-ومحمد-صلاح-يقود-الهجوم-ضد-مانشستر-يونايتد