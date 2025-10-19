تشكيل ليفربول - برادلي ظهير أيمن.. ومحمد صلاح يقود الهجوم ضد مانشستر يونايتد
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 17:17
كتب : FilGoal
أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مانشستر يونايتد.
ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد كونور برادلي كظهير أيمن، بينما يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جورجي مامارداشفيلي
الدفاع: كونور برادلي - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز
الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي
الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح - كودي جاكبو
وكان ليفربول قد تعرض لـ3 هزائم متتالية في مختلف المسابقات قبل فترة التوقف الدولي.
نرشح لكم
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات الأسرع والأول منذ 30 عاما.. مبومو يسجل هدفا تاريخيا في شباك ليفربول