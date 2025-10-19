تشكيل ليفربول - برادلي ظهير أيمن.. ومحمد صلاح يقود الهجوم ضد مانشستر يونايتد

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مانشستر يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد كونور برادلي كظهير أيمن، بينما يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح - كودي جاكبو

وكان ليفربول قد تعرض لـ3 هزائم متتالية في مختلف المسابقات قبل فترة التوقف الدولي.