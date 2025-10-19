فودين يسهب في الإشادة بما يقدمه هالاند

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا - فيل فودين

أسهب فيل فودين جناح مانشستر سيتي في الإشادة بقدرات زميله المتألق إرلينج هالاند بعد أن قاد الأخير الفريق السماوي للفوز 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

المهاجم النرويجي سجل هدفين رائعين في الشوط الثاني خلال 5 دقائق فقط ليمنح سيتي الانتصار.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن نعلم أن هالاند يمتلك القدرة على ظبط انطلاقاته بشكل مثالي، وأنه دائمًا يكون في المكان الصحيح”.

وأضاف "حتى لو حاولوا إخراجه من المباراة بالرقابة، يبقى قادرًا على التسجيل، لا يفقد تركيزه أبدًا، ونعلم أنه يحتاج فقط إلى فرصة واحدة ليحرز هدفا".

وتابع "كان صبورًا للغاية، دائمًا ما يظهر في اللحظة المناسبة من أجلنا، وهذه سمة من سمات المهاجمين العالميين".

ورفع هالاند رصيده إلى 11 هدفًا في 8 مباريات فقط هذا الموسم في الدوري.

[image:23]

وأكمل "كانت المباراة صعبة، في الشوط الأول لم نظهر بمستوانا المعتاد، ولم نتحرك بالكرة للأمام بالسرعة المطلوبة، واحتفظنا بها أكثر من اللازم ولم نجد المساحات بين الخطوط".

وأوضح "بيب جوارديولا تحدث معنا بين الشوطين، وفي الشوط الثاني كنا أكثر فعالية في الهجوم، وصنعنا العديد من الفرص، ويمكننا أن نكون سعداء بالأداء العام".

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر.

كما رفع هالاند رصيده إلى الهدف رقم 11 في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي.

سجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 58 بضربة رأسية بعد عرضية من أوريلي.

وأضاف هالاند الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 63 بعد عرضية أرضية من سافينيو.

وأصبح هالاند أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 8 جولات في الدوري الإنجليزي، لمدة 3 مواسم متتالية.

كما سجل هالاند للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ووصل هالاند للهدف رقم 23 له في الموسم الحالي مع فريقه مانشستر سيتي ومع منتخب بلاده النرويج.

