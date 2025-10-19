بعد حصد 3 بطولات قارية.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 6 ملايين و500 ألف دولار في 2025

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

بيراميدز - السوبر الإفريقي

واصل نادي بيراميدز تتويجاته القارية في عام 2025 ليستمر في كتابة التاريخ وحصد جوائز مالية.

وتغلب بيراميدز على نهضة بركان المغربي بهدف فيستون ماييلي ليتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان بيراميدز في 2025 قد توج بألقاب دوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم FilGoal.com الجوائز المالية لبيراميدز هذا العام:

- 4 ملايين دولار بعد حصد دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

- 2 مليون دولار بعد التتويج بكأس القارات الثلاث أمام أهلي جدة..

- 500 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الإفريقيا أمام نهضة بركان.

ولا يزال أمام بيراميدز فرصة لزيادة رصيده من الألقاب والجوائز المالية عندما يواجه بطل الأمريكتين في 13 ديسمبر المقبل ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وحال فاز بيراميدز على بطل الأمريكتين يصعد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويأتي جدول المنافسات المقبلة في كأس إنتركونتيننتال كالآتي:

29 نوفمبر: يتحدد بطل النسخة الجارية من كوبا ليبرتادوريس

10 ديسمبر: كروز أزول المكسيكي × بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) - كأس بطل الأمريكيتين

13 ديسمبر: بيراميدز × بطل كأس الأمريكيتين - (كأس التحدي)

17 ديسمبر: باريس سان جيرمان × بطل كأس التحدي

وحقق بيراميدز لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 1-0 على نهضة بركان المغربي.

وأعاد بيراميدز اللقب لبطل دوري الأبطال بعدما توج بطل الكونفدرالية في آخر 3 نسخ.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 18 الذي يتوج بلقب السوبر الإفريقي تاريخيا، والثالث من مصر بعد الأهلي والزمالك.

ورفعت مصر رصيدها من الألقاب في كأس السوبر الإفريقي لـ 14 لقبا بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك و1 لبيراميدز.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 4 ألقاب بحصد السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الإفريقي.

