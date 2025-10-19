تأكد غياب مهاجم الجزائر عن أمم إفريقيا

تأكد غياب الجزائري أمين جويري مهاجم أولمبيك مارسيليا عن منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025 بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

وأفاد النادي الفرنسي في بيان: "يُعلن نادي أولمبيك مارسيليا أن مهاجمه أمين جويري سيخضع لعملية جراحية في الكتف الأيمن.

وأضاف البيان "سيتبع أمين فترة إعادة تأهيل تُقدر بنحو 3 أشهر"، مما يعني غيابه عن البطولة القارية التي تنطلق بعد شهرين.

وتعرض جويري للاصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أوغندا في تصفيات كأس العالم قبل أيام.

وأوضح مارسيليا "تم اتخاذ هذا القرار باتفاق مشترك بين اللاعب والنادي، وذلك بعد تعرضه لعدة حالات خلع في الكتف خلال الأشهر الماضية".

وتهدف هذه العملية إلى تمكين اللاعب من استعادة كامل قدراته البدنية دون أي خوف، والعودة أقوى إلى الملاعب".

من جهته، تمنى ‏الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكل أطقم منتخب الخضر بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، الشفاء العاجل للاعب الدولي أمين جويري.

وذكرت تقارير فرنسية أن جويري فضل إجراء العملية حاليا والتضحية باللعب في أمم إفريقيا من أجل الظهور في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

يذكر أن البالغ من العمر 25 عاما غاب عن بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار بسبب الإصابة في الركبة.

ومثل أمين منتخب فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل ان يختار تمثيل منتخب الجزائر الأول.

ولعب جويري 19 مباراة دولية مع محاربي الصحراء، وسجل 6 أهداف وصنع 3.