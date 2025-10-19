مارتينيلي: محمد صلاح ضمن أفضل 3 أجنحة في العالم

يرى جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال أن محمد صلاح نجم ليفربول ضمن أفضل 3 أجنحة في العالم حاليا.

ووضع صلاح نفسه ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بتألقه مع ليفربول خلال المواسم الـ8 الماضية.

وقال مارتينيلي عبر شبكة ESPN: "أفضل 3 أجنحة في العالم حاليا؟ محمد صلاح وفينيسيوس جونيور وبوكايو ساكا".

وأضاف الدولي البرازيلي "أصعب مدافع واجهته هو كايل ووكر".

وتابع "من اللاعب الإنجليزي الذي تمنيت أن يكون برازيليا؟ بوكايو ساكا".

وأتم "أعتقد أن تيري هنري هو أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بالنسبة لي".

ويستعد صلاح لملاقاة مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

يذكر أن صلاح أسهم في تسجيل ليفربول لـ18 هدفا من آخر 25 هدفا سجلها الفريق أمام مانشستر يونايتد.

