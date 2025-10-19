مارتينيلي: محمد صلاح ضمن أفضل 3 أجنحة في العالم

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

أرسنال - ليفربول - محمد صلاح

يرى جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال أن محمد صلاح نجم ليفربول ضمن أفضل 3 أجنحة في العالم حاليا.

ووضع صلاح نفسه ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بتألقه مع ليفربول خلال المواسم الـ8 الماضية.

وقال مارتينيلي عبر شبكة ESPN: "أفضل 3 أجنحة في العالم حاليا؟ محمد صلاح وفينيسيوس جونيور وبوكايو ساكا".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: هالاند يحرز بمفرده؟ مرموش هداف من الطراز الرفيع وسيسجل قريبا تقرير: خطوة من برشلونة لإنقاذ فليك من الغياب عن الكلاسيكو فليك يكشف سبب احتفاله وما حدث وقت الطرد بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة

وأضاف الدولي البرازيلي "أصعب مدافع واجهته هو كايل ووكر".

وتابع "من اللاعب الإنجليزي الذي تمنيت أن يكون برازيليا؟ بوكايو ساكا".

وأتم "أعتقد أن تيري هنري هو أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بالنسبة لي".

ويستعد صلاح لملاقاة مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

يذكر أن صلاح أسهم في تسجيل ليفربول لـ18 هدفا من آخر 25 هدفا سجلها الفريق أمام مانشستر يونايتد.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

جابرييل مارتينيلي محمد صلاح أرسنال ليفربول بوكايو ساكا
نرشح لكم
فودين يسهب في الإشادة بما يقدمه هالاند جوارديولا: هالاند يحرز بمفرده؟ مرموش هداف من الطراز الرفيع وسيسجل قريبا مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة الدوري الإنجليزي - هاتريك ماتيتا يقود بالاس لتعادل مثير مع بورنموث.. وانتصار بيرنلي وسندرلاند انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(1) أرسنال.. فوز وصدارة هالاند ينتفض ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون جلاسنر: جيهي رفض عرضا لتجديد عقده واختار الرحيل
أخر الأخبار
الزمالك يعلن قبول استقالة حازم إمام من منصبه.. ومشاورات لحسم خليفته 7 دقيقة | الدوري المصري
كوبي: رافينيا يغيب أمام أولمبياكوس من أجل الكلاسيكو 24 دقيقة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي خاص لتلقي التبرعات لحل مشاكل قضايا فيفا 36 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: أزمة الإصابات تتفاقم في ميلان قبل مواجهة فيورنتينا بعد إصابة لوفتوس تشيك 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
فودين يسهب في الإشادة بما يقدمه هالاند ساعة | الدوري الإنجليزي
اختيارات تريزيجيه لأفضل لاعب عربي.. ومقارنة صلاح وأبو تريكة ساعة | منتخب مصر
بعد حصد 3 بطولات قارية.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 6 ملايين و500 ألف دولار في 2025 ساعة | الكرة الإفريقية
بنزيمة يغيب عن مواجهة الشرطة العراقي من أجل لقاء الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515487/مارتينيلي-محمد-صلاح-ضمن-أفضل-3-أجنحة-في-العالم