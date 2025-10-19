منير المحمدي: بيراميدز صعب مهمتنا في السوبر بغلق المساحات

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

منير المحمدي - المغرب × بلجيكا

يرى منير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان أن فريقه قدم أداء جيدا أمام بيراميدز رغم الخسارة في كأس السوبر الإفريقي.

وتوج بيراميدز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 1-0 على نهضة بركان في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقال المحمدي في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "حاولنا الفوز بالمباراة لكن بيراميدز أغلق المساحات جيدا ولعب بشكل منظم في آخر 25 دقيقة، مما صعب علينا الأمور".

وأضاف: "كنا الأفضل حتى الدقيقة 75، وكان من المفترض أن نحسم اللقاء في تلك الفترة، لكن لم نستغل الفرص، وهذه هي كرة القدم".

واختتم: "سنجعل من هذه التجربة دافعا لنصبح أقوى في المباريات المقبلة".

وحقق بيراميدز لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 1-0 على نهضة بركان المغربي.

سجل هدف التتويج فيستون ماييلي.

وأعاد بيراميدز اللقب لبطل دوري الأبطال بعدما توج بطل الكونفدرالية في آخر 3 نسخ.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 18 الذي يتوج بلقب السوبر الإفريقي تاريخيا، والثالث من مصر بعد الأهلي والزمالك.

ورفعت مصر رصيدها من الألقاب في كأس السوبر الإفريقي لـ 14 لقبا بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك و1 لبيراميدز.

وسيظل اللقب في مصر فبعدما حصد الزمالك لقب النسخة الماضية على حساب الأهلي سيظل الكأس في القاهرة وتلك المرة مع بيراميدز.

وسيحصل بيراميدز على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار قيمة الفوز باللقب.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 4 ألقاب بحصد السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الإفريقي.

وحققت الأندية المصرية لقبها الرابع على حساب نهضة بركان.. الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي 2021 ضده واليوم بيراميدز، ويمتلك الزمالك نصيب الأسد بتتويجين جاءا في كأس الكونفدرالية.

