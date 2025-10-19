جوارديولا: هالاند يحرز بمفرده؟ مرموش هداف من الطراز الرفيع وسيسجل قريبا

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - برايتون

يثق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في قدرة لاعبيه على تسجيل الأهداف وعدم الاعتماد على إرلينج هالاند وحده.

واصل هالاند تألقه في الدوري الإنجليزي وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بهدفين دون رد سجلهما بنفسه في الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة HaytersTV: "ليس هالاند وحده من يستطيع أن يسجل لفريقنا، باقي اللاعبين أيضا، أرى في التدريبات كم هم بارعون في إنهاء الهجمات، لذا عليهم القيام بذلك".

وأضاف "عندما يُطلقون العنان لمهاراتهم، سيُسجل هؤلاء اللاعبون لا شك لديّ، عمر مرموش هداف من الطراز الرفيع، وسافينيو سيسجل يوما ما".

وجلس مرموش على مقاعد بدلاء سيتي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لمدة شهر.

وأردف المدرب الإسباني "أوسكار بوب وتيجاني ريندرز وفيل فودين بارعون في التسجيل".

و"لدينا هالاند وهو جيد، لكننا سنكون أقوى إذا سجل كل هؤلاء. يجب أن يتحملوا مسؤولية مساعدة الفريق، وهذا ما عليهم فعله".

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر.

كما رفع هالاند رصيده إلى الهدف رقم 11 في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي.

سجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 58 بضربة رأسية بعد عرضية من أوريلي.

وأضاف هالاند الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 63 بعد عرضية أرضية من سافينيو.

وأصبح هالاند أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 8 جولات في الدوري الإنجليزي، لمدة 3 مواسم متتالية.

كما سجل هالاند للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ووصل هالاند للهدف رقم 23 له في الموسم الحالي مع فريقه مانشستر سيتي ومع منتخب بلاده النرويج.

