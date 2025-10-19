ياسين مرعي: الفوز أمام إيجل نوار يمنحنا الثقة.. وتوروب كان راضيا عن الشوط الأول

ياسين مرعي النادي : الأهلي الأهلي

أعرب ياسين مرعي مدافع الأهلي عن سعادته بالفوز على إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الانتصار جاء في ظروف صعبة وأجواء إفريقية مختلفة.

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرعي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي: "الحمد لله على الفوز أمام إيجل نوار، كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا وأول لقاء للمدير الفني الجديد في أجواء صعبة خاصة مع اللعب على نجيل صناعي، لكن حققنا نتيجة إيجابية في النهاية".

وأضاف "الفوز يمنحنا الثقة خاصة مع الحفاظ على نظافة شباكنا، وتركيزنا الآن على مباراة الدوري المقبلة".

وأوضح مدافع الأهلي "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول لكن لم نظهر بنفس المستوى في الشوط الثاني بسبب التراجع. الأجواء كانت ممطرة في البداية ثم أصبحت حارة مع رطوبة عالية، لكن علينا التأقلم مع أي ظروف".

واختتم مرعي حديثه قائلا: "المدير الفني يس توروب كان سعيدا بتحقيق الفوز في أول مباراة له، وكان راضيا عن الشوط الأول أكثر من الثاني بسبب الالتزام بالتعليمات الخططية".

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء الأربعاء.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.