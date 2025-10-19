ياسين مرعي: الفوز أمام إيجل نوار يمنحنا الثقة.. وتوروب كان راضيا عن الشوط الأول

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

ياسين مرعي - الأهلي

ياسين مرعي

النادي : الأهلي

الأهلي

أعرب ياسين مرعي مدافع الأهلي عن سعادته بالفوز على إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الانتصار جاء في ظروف صعبة وأجواء إفريقية مختلفة.

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري لـ في الجول: مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي إبراهيم العامري: علم الأهلي فوق منزلنا.. وهكذا ضمني الخطيب للقائمة توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي إفريقيا لأول مرة منذ 46 عاما

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرعي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي: "الحمد لله على الفوز أمام إيجل نوار، كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا وأول لقاء للمدير الفني الجديد في أجواء صعبة خاصة مع اللعب على نجيل صناعي، لكن حققنا نتيجة إيجابية في النهاية".

وأضاف "الفوز يمنحنا الثقة خاصة مع الحفاظ على نظافة شباكنا، وتركيزنا الآن على مباراة الدوري المقبلة".

وأوضح مدافع الأهلي "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول لكن لم نظهر بنفس المستوى في الشوط الثاني بسبب التراجع. الأجواء كانت ممطرة في البداية ثم أصبحت حارة مع رطوبة عالية، لكن علينا التأقلم مع أي ظروف".

واختتم مرعي حديثه قائلا: "المدير الفني يس توروب كان سعيدا بتحقيق الفوز في أول مباراة له، وكان راضيا عن الشوط الأول أكثر من الثاني بسبب الالتزام بالتعليمات الخططية".

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء الأربعاء.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

الأهلي ياسين مرعي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الشعباني: سيطرنا على المباراة أمام بيراميدز.. وسجلوا من 3 محاولات فقط زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات عبد الرحمن مجدي: الفوز أهم من اللعب.. ونحن على الطريق الصحيح أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك يورتشيتش: أستطيع القول الآن إننا ملوك إفريقيا علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال الكرتي: أحلامنا تزداد مع كل بطولة.. ونهضة بركان سيقول كلمته ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان
أخر الأخبار
الشعباني: سيطرنا على المباراة أمام بيراميدز.. وسجلوا من 3 محاولات فقط 2 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند يحرز بمفرده؟ مرموش هداف من الطراز الرفيع وسيسجل قريبا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا 21 دقيقة | الدوري المصري
ياسين مرعي: الفوز أمام إيجل نوار يمنحنا الثقة.. وتوروب كان راضيا عن الشوط الأول 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد السقوط بخماسية.. جوزيه جوميز يعترف: لا يمكن للفتح مجاراة النصر 49 دقيقة | سعودي في الجول
رغم الفوز بخماسية.. جيسوس: لست راضيا عن النصر حتى الآن.. ولم نصل لأهدافنا ساعة | سعودي في الجول
ميسي يسجل "هاتريك" ويقود إنتر ميامي للفوز بخماسية في ختام المرحلة الأولى من الدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
أمام البرازيل.. مصر تحصد لقب كأس العالم في الكرة الطائرة جلوس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515482/ياسين-مرعي-الفوز-أمام-إيجل-نوار-يمنحنا-الثقة-وتوروب-كان-راضيا-عن-الشوط-الأول