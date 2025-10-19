رغم الفوز بخماسية.. جيسوس: لست راضيا عن النصر حتى الآن.. ولم نصل لأهدافنا

لا يشعر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر بالسعادة التامة رغم الانتصار الكبير 5ـ1 على الفتح في الدوري السعودي.

واكتسح النصر منافسه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "النصر لا يرضيني حتى الآن، ولم نصل لأهدافنا. لعبنا 5 مباريات، ونسير في الطريق الصحيح، ونعمل للأفضل".

وأضاف المدرب البرتغالي "مباراة الفتح لم تكن سهلةً، لكننا كنا جاهزين بدنيا، والفوز بخمسة أهداف جميل".

وأكمل "هدف الفتح دخل مرمانا بجهد فردي من اللاعب سفيان بن دبكة".

وواصل "عبد الله الخيبري من أفضل لاعبي الوسط في السعودية، وهو لاعبٌ ذكي وقوي دفاعيًّا وهجوميًّا، وأعتمد عليه كثيرًا".

وعن إصابة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ردَّ المدرب البرتغالي "اللاعب يشتكي من إصابةٍ عضليةٍ، وأنتظر قرار الجهاز الطبي".

وأثنى جيسوس على مستويات مواطنه جواو فيليكس، مؤكدًا أنه أظهر إمكاناته في النصر، عكسَ مسيرته الأخيرة مع الفرق التي التحق بها.

وسجل جواو فيليكس (3) وكريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان أهداف النصر، بينما أحرز سفيان بن دبكة هدف الفتح.

ووصل رونالدو للهدف الـ 800 في مسيرته مع الأندية التي مثلها.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وافتتح فيليكس النتيجة في الدقيقة 13 من صناعة ساديو ماني.

وتعادل بن دبكة في الدقيقة 54 قبل أن يهدر رونالدو ركلة جزاء.

وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من إهداره ركلة الجزاء.

ثم عاد فيليكس لتسجيل الهدف الثالث من صناعة رونالدو.

واستطاع كومان تسجيل الهدف الرابع من صناعة أنجيلو.

وأكمل فيليكس الهاتريك في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 15 بتحقيقه العلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الفتح تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز عند نقطة واحدة فقط في رصيده في المركز الـ 16.

