زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات

أبدى مصطفى زيكو لاعب بيراميدز سعادته بتحقيق لقب السوبر الإفريقي وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي.

وقال زيكو في تصريحاته لقناة أون سبورت: "الحمد لله على البطولة الغالية. إنها بطولتي القارية الأولى".

وأضاف "أهنئ الفريق وأشكر الجماهير التي أتت لدعمنا واللاعبين الذين شاركوا وكانوا على قدر المسؤولية".

وتابع "المباراة كانت صعبة بالطبع أمام فريق كبير هو بطل الكونفدرالية ودائم الوصول للنهائيات".

وحقق بيراميدز لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 1-0 على نهضة بركان المغربي.

سجل هدف التتويج فيستون ماييلي.

وأعاد بيراميدز اللقب لبطل دوري الأبطال بعدما توج بطل الكونفدرالية في آخر 3 نسخ.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 18 الذي يتوج بلقب السوبر الإفريقي تاريخيا، والثالث من مصر بعد الأهلي والزمالك.

ورفعت مصر رصيدها من الألقاب في كأس السوبر الإفريقي لـ 14 لقبا بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك و1 لبيراميدز.

وسيظل اللقب في مصر فبعدما حصد الزمالك لقب النسخة الماضية على حساب الأهلي سيظل الكأس في القاهرة وتلك المرة مع بيراميدز.

وسيحصل بيراميدز على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار قيمة الفوز باللقب.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 4 ألقاب بحصد السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الإفريقي.

وحققت الأندية المصرية لقبها الرابع على حساب نهضة بركان.. الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي 2021 ضده واليوم بيراميدز، ويمتلك الزمالك نصيب الأسد بتتويجين جاءا في كأس الكونفدرالية.