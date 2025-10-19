عبد الرحمن مجدي: الفوز أهم من اللعب.. ونحن على الطريق الصحيح

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - بيراميدز ضد المصري

أبدى عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز سعادته بتحقيق لقب السوبر الإفريقي وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي.

وقال مجدي في تصريحاته لقناة أون سبورت: "أشكر الله على الأداء والنتيجة. أهم شيء في هذه المباريات هو الفوز وليس اللعب".

وأضاف "نحن على الطريق الصحيح. حققنا 3 بطولات في أشهر قليلة وأتمنى أن نستمر على هذا المنوال".

وأكمل "الفريق مليء بالنجوم واللاعبين الكبار. اتفقنا أن ننافس على كل شيء في هذا الموسم ونتمنى المزيد من البطولات".

وحقق بيراميدز لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 1-0 على نهضة بركان المغربي.

سجل هدف التتويج فيستون ماييلي.

وأعاد بيراميدز اللقب لبطل دوري الأبطال بعدما توج بطل الكونفدرالية في آخر 3 نسخ.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 18 الذي يتوج بلقب السوبر الإفريقي تاريخيا، والثالث من مصر بعد الأهلي والزمالك.

ورفعت مصر رصيدها من الألقاب في كأس السوبر الإفريقي لـ 14 لقبا بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك و1 لبيراميدز.

وسيظل اللقب في مصر فبعدما حصد الزمالك لقب النسخة الماضية على حساب الأهلي سيظل الكأس في القاهرة وتلك المرة مع بيراميدز.

وسيحصل بيراميدز على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار قيمة الفوز باللقب.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 4 ألقاب بحصد السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الإفريقي.

وحققت الأندية المصرية لقبها الرابع على حساب نهضة بركان.. الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي 2021 ضده واليوم بيراميدز، ويمتلك الزمالك نصيب الأسد بتتويجين جاءا في كأس الكونفدرالية.

