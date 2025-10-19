أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - الزمالك ضد غزل المحلة

شدد أحمد ربيع لاعب الزمالك على أن فريقه يحاول فعل كل شيء لإسعاد جماهير ناديه.

وفاز الزمالك على منافسه ديكاداها الصومالي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وقال ربيع عبر أون سبورت: "أشكر الجماهير الذين يدعموننا في جميع الحالات والنتائج ويأتون لمساعدتنا في كل الملاعب ونحاول عمل كل شيء من أجل إسعادهم".

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية ويضع قدما في دور المجموعات بعد 5 أشهر.. الجزيري يعود للتسجيل لـ الزمالك ضد ديكاداها ثنائي الأبيض يسجل للمرة الأولى.. شريف وناصر يحرزان لـ الزمالك ضد ديكاداها اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود

وللمرة الأولى يسجل عمرو ناصر وأحمد شريف لصالح الزمالك بعد انضمامهم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد التونسي سيف الدين الجزيري للتسجيل مع الزمالك بعد 5 أشهر من عدم التسجيل.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها الجزيري إلى الموسم الماضي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الصومالي في لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر المقبل.

أحمد ربيع الزمالك ديكاداها الكونفدرالية
نرشح لكم
زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات عبد الرحمن مجدي: الفوز أهم من اللعب.. ونحن على الطريق الصحيح يورتشيتش: أستطيع القول الآن إننا ملوك إفريقيا علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال الكرتي: أحلامنا تزداد مع كل بطولة.. ونهضة بركان سيقول كلمته ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان مؤتمر فيريرا: شراستنا الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها.. والجزيري يستحق التسجيل الكونفدرالية - الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية ويضع قدما في دور المجموعات
أخر الأخبار
رونالدو يصل لهدفه الـ 800.. النصر يكتسح الفتح بخماسية ساعة | سعودي في الجول
زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عبد الرحمن مجدي: الفوز أهم من اللعب.. ونحن على الطريق الصحيح 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عادل رقمه أمامه.. بايرن ميونيخ يسقط دورتموند في الكلاسيكير 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السادس تواليا.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على روما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السكندري لـ في الجول: مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم العامري: علم الأهلي فوق منزلنا.. وهكذا ضمني الخطيب للقائمة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515473/أحمد-ربيع-نحاول-عمل-كل-شيء-لإسعاد-جماهير-الزمالك