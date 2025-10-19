أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك

شدد أحمد ربيع لاعب الزمالك على أن فريقه يحاول فعل كل شيء لإسعاد جماهير ناديه.

وفاز الزمالك على منافسه ديكاداها الصومالي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وقال ربيع عبر أون سبورت: "أشكر الجماهير الذين يدعموننا في جميع الحالات والنتائج ويأتون لمساعدتنا في كل الملاعب ونحاول عمل كل شيء من أجل إسعادهم".

وللمرة الأولى يسجل عمرو ناصر وأحمد شريف لصالح الزمالك بعد انضمامهم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد التونسي سيف الدين الجزيري للتسجيل مع الزمالك بعد 5 أشهر من عدم التسجيل.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها الجزيري إلى الموسم الماضي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الصومالي في لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر المقبل.