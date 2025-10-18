يورتشيتش: أستطيع القول الآن إننا ملوك إفريقيا

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

أنتي يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز

عبر كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن سعادته بفوز فريقه بلقب السوبر الإفريقي، مشددا على أنه يحاول دائما تحسين مستوى فريقه في مختلف البطولات.

وتوج بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

وقال يورتشيتش عبر قناة بي إن سبورتس: "سر نجاح بيراميدز معك؟ السر من الصعب أن أخبرك به، لكن اللاعبون يريدون دائما تحقيق شيئا مميزا في مسيرتهم وأنا كمدرب أوفر لهم الأجواء الملائمة لذلك".

وأضاف "نحاول دائما أن نعمل على كسر حالة الملل وأن نكون في مستوى متصاعد واليوم حققنا لقبا جديدا".

وأكمل "أستطيع أن أنقل الطاقة لللاعبين وأنا معروف بهذا الأمر ورد فعلي المستمر على الخط لبث الحماس في اللاعبين".

وأتم تصريحاته "سيكون هناك مداورة بين اللاعبين في الدوري وهذا مهم لنا ويجب أن نكون دائما في حالة تحسن".

