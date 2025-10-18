ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 22:02

كتب : إسلام أحمد

فيستون ماييلي - بيراميدز

حقق بيراميدز لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 1-0 على نهضة بركان المغربي.

سجل هدف التتويج فيستون ماييلي.

وأعاد بيراميدز اللقب لبطل دوري الأبطال بعدما توج بطل الكونفدرالية في آخر 3 نسخ.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 18 الذي يتوج بلقب السوبر الإفريقي تاريخيا، والثالث من مصر بعد الأهلي والزمالك.

ورفعت مصر رصيدها من الألقاب في كأس السوبر الإفريقي لـ 14 لقبا بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك و1 لبيراميدز.

وسيظل اللقب في مصر فبعدما حصد الزمالك لقب النسخة الماضية على حساب الأهلي سيظل الكأس في القاهرة وتلك المرة مع بيراميدز.

وسيحصل بيراميدز على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار قيمة الفوز باللقب.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 4 ألقاب بحصد السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الإفريقي.

وحققت الأندية المصرية لقبها الرابع على حساب نهضة بركان.. الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي 2021 ضده واليوم بيراميدز، ويمتلك الزمالك نصيب الأسد بتتويجين جاءا في كأس الكونفدرالية.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ بين لاعبي الفريقين.

في الدقيقة 26 تدخل مدافع الفريق المغربي مع ماييلي في التحام هوائي وسقط الثنائي وتلقى العلاج لعدة دقائق.

وفي الدقيقة 32 تصدى الشناوي بسهولة بتسديدة أرضية تصدى لها الحارس.

الشوط الثاني كشف بيراميدز عن نواياه الهجومية بقوة.

وفي الدقيقة 55 منع القائم الأيسر للفريق المغربي تسديدة أرضية من أحمد عاطف "قطة".

ومرت رأسية الكرتي بجوار القائم دون خطورة محققة في الدقيقة 67.

وجاء الهدف في الدقيقة 75، ضغط من محمد الشيبي ثم بينية أرضية لماييلي الذي سدد الكرة على يمين الحارس معلنا التقدم لبيراميدز.

بطولة هي الخامسة التي يسجل فيها الكونغولي بقميص السماوي، بعدما سجل في كل من الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الـ 3.

كما أنه سجل في نهائي كأس مصر ونهائي أبطال إفريقيا ونهائي كأس القارات الـ 3 والسوبر الإفريقي.

وفي الدقيقة 80 مرت تصويبة قوية من يحيى لاعب بركان أعلى عارضة الشناوي.

حاول الفريق المغربي خطف الفوز لكن المحاولات لم تشكل أي تهديد خطير على الشناوي.

بيراميدز نهضة بركان السوبر الإفريقي
