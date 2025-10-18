بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 21:40

كتب : FilGoal

أرسنال - فولام

فاز أرسنال على فولام بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وانفرد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي بعد هذا الفوز، وذلك بوصوله إلى النقطة 19 متخطيا مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 8 في المركز الـ14.

واستمر سلاح ركنيات أرسنال في إنقاذ الفريق، بعدما سجل هدف الفوز على فولام من ركلة ركنية جديدة.

وسجل هدف فوز أرسنال تروسارد في الدقيقة 58 من ركلة ركنية، نفذها بوكايو ساكا وحولها جابريال برأسية إلى اللاعب البلجيكي الذي وضع الكرة في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال في الدقيقة 65 بعد عرقلة ساكا، لكنه عاد للفيديو وقرر إلغاء الركلة.

وأصبح أرسنال أول فريق في الدوري الإنجليزي يسجل عن طريق 10 لاعبين مختلفين في الموسم الجاري.

ومنذ انضمامه إلى أرسنال في موسم 2020-2021 أصبح جابريال المدافع الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي شارك في 20 هدفا.

أرسنال الدوري الإنجليزي فولام
