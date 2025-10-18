الكونفدرالية - الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية ويضع قدما في دور المجموعات

فاز الزمالك على منافسه ديكاداها الصومالي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وسجل أحمد شريف وجوان بيزيرا (2) وعمرو ناصر وسيف الدين الجزيري وسيف جعفر أهداف الزمالك.

وللمرة الأولى يسجل عمرو ناصر وأحمد شريف لصالح الزمالك بعد انضمامهم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد التونسي سيف الدين الجزيري للتسجيل مع الزمالك بعد 5 أشهر من عدم التسجيل.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها الجزيري إلى الموسم الماضي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الصومالي في لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر المقبل.

التشكيل

عاد محمود حمدي "الونش" أساسيا مع الزمالك للمرة الأولى بعد فترة غياب.

الونش يعود للدافع وفتوح يقود الجبهة اليسرى في تشكيل الزمالك في مواجهة ديكيداها ⚪🏹📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/WwSdIC6bWg — FilGoal (@FilGoal) October 18, 2025

تألق الزمالك

تألق الزمالك في الشوط الأول من المباراة إذ افتتح شريف النتيجة في الدقيقة 22 بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب عرضية من أحمد فتوح.

وضاعف بيزيرا الفارق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

ثم أحرز عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعد متابعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني استطاع الجزيري تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من بيزيرا.

وعاد بيزيرا مرة أخرى للتسجيل وذلك في الدقيقة 77 بعد تسديدة أعلى الحارس.

واختتم جعفر أهداف الزمالك بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

video:1