بعد 5 أشهر.. الجزيري يعود للتسجيل لـ الزمالك ضد ديكاداها

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

سجل سيف الدين الجزيري هدفا للزمالك في شباك ديكاداها الصومالي.

ويواجه الزمالك منافسه ديكاداها في المباراة التي تجمعهما في ذهاب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وأحرز الجزيري هدفه في الدقيقة 65 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من بيزيرا.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها المهاجم التونسي مع الزمالك في الموسم الماضي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائي للدوري المصري.

وكان الجزيري قد أحرز هدفا في شباك سيراميكا كليوباترا.

الزمالك الكونفدرالية سيف الدين الجزيري
