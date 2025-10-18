الدوري الإنجليزي - هاتريك ماتيتا يقود بالاس لتعادل مثير مع بورنموث.. وانتصار بيرنلي وسندرلاند

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس

قاد جان فيليب ماتيتا فريقه كريستال بالاس لخطف تعادل مثير مع بورنموث بنتيجة 3-3 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم بورنموث بفضل هدفين من إيلي كيروبي في الدقيقتين 7 و38 ليحسم الشوط الأول لصالحه.

في الثاني حوّل ماتيتا عرضيتين من دانييل مونوز وسجل هدفين في 5 دقائق بين الدقيقتن 64 و69 معيدا النتيجة لنقطة البداية.

وفي الدقيقة 89 سجل ريان كريستي هدف تقدم بورنموث.

وفي الوقت بدلا من الضائع أعاد ماتيتا اللقاء لنقطة الصفر بتسجيل الهدف الثالث له ولفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.

وكاد ماتيتا أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90+9 لكنه أهدرها بغرابة.

وتفوق برايتون على نيوكاسل بفضل ثنائية داني ويلباك الذي سجل هدفين في الدقيقتين 41 و84.

وفي الدقيقة 76 سجل نيك فولتماده هدف نيوكاسل الوحيد.

الفوز رفع رصيد برايتون لـ 12 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وانتصر سندرلاند بنتيجة 2-0 على ولفرهامبتون بهدفين من نوردي موكيلي وهدف عكسي من لاديسلاف كريجيتشي.

وارتقى سندرلاند للمركز السابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات.

وحقق بيرنلي انتصاره الثاني بالفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 2-0 بهدفين من توقيع ليسلي أوجوشوكو ولوم تشوانا.

الفوز رفع رصيد بيرنلي لـ 7 نقاط في صعد بها للمركز السابع عشر.

