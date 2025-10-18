انتهت السوبر الإفريقي - بيراميدز (1)-(0) نهضة بركان.. اللقب سمااااوي

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

بيراميدز - نهضة بركان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإفريقي بين بيراميدز ضد نهضة بركان.

ويشارك بيراميدز في اللقاء كبطل لدوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان كبطل للكونفدرالية.

ويقام اللقاء على استاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

أخبار متعلقة:
فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا السوبر الإفريقي – تشكيل بيراميدز.. ماييلي يقود الهجوم أمام نهضة بركان بتألق ريان وفيصل.. البنك ينتصر على الجونة بثلاثية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

انتهت بيراميدز بطل السوبر الإفريقي

ق 80: تصويبة من يحيى تمر أعلى الشناوي

ق 75: جوووووول ماييلي يسجل الأول لبيراميدز بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس بعد بنيية الشيبي

ق 67: عرضية ورأسية من الكرتي تمر دون خطورة

ق 55: القائم يمنع الأول من تسديدة قطة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة أرضية من مهاجم بركان لكنها سهلة في يد أحمد الشناوي

ق 26: تدخل قوي بين ماييلي ومدافع نهضة بركان وسقوط لاعبي الفريقين

بداية اللقاء

بيراميدز السوبر الإفريقي نهضة بركان
نرشح لكم
يورتشيتش: أستطيع القول الآن إننا ملوك إفريقيا علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال الكرتي: أحلامنا تزداد مع كل بطولة.. ونهضة بركان سيقول كلمته ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان مؤتمر فيريرا: شراستنا الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها.. والجزيري يستحق التسجيل الكونفدرالية - الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية ويضع قدما في دور المجموعات بعد 5 أشهر.. الجزيري يعود للتسجيل لـ الزمالك ضد ديكاداها ثنائي الأبيض يسجل للمرة الأولى.. شريف وناصر يحرزان لـ الزمالك ضد ديكاداها
أخر الأخبار
يورتشيتش: أستطيع القول الآن إننا ملوك إفريقيا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
فليك يكشف سبب احتفاله وما حدث وقت الطرد 30 دقيقة | الدوري الإسباني
علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال 46 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الإسماعيلي: لهذا السبب قررت الاستمرار رغم الظروف الصعبة 47 دقيقة | الدوري المصري
الكرتي: أحلامنا تزداد مع كل بطولة.. ونهضة بركان سيقول كلمته 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة ساعة | الدوري المصري
أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس ساعة | الدوري المصري
ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515450/انتهت-السوبر-الإفريقي-بيراميدز-1-0-نهضة-بركان-اللقب-سمااااوي