انتهت السوبر الإفريقي - بيراميدز (1)-(0) نهضة بركان.. اللقب سمااااوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإفريقي بين بيراميدز ضد نهضة بركان.

ويشارك بيراميدز في اللقاء كبطل لدوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان كبطل للكونفدرالية.

ويقام اللقاء على استاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

انتهت بيراميدز بطل السوبر الإفريقي

ق 80: تصويبة من يحيى تمر أعلى الشناوي

ق 75: جوووووول ماييلي يسجل الأول لبيراميدز بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس بعد بنيية الشيبي

ق 67: عرضية ورأسية من الكرتي تمر دون خطورة

ق 55: القائم يمنع الأول من تسديدة قطة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة أرضية من مهاجم بركان لكنها سهلة في يد أحمد الشناوي

ق 26: تدخل قوي بين ماييلي ومدافع نهضة بركان وسقوط لاعبي الفريقين

بداية اللقاء