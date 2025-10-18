ثنائي الأبيض يسجل للمرة الأولى.. شريف وناصر يحرزان لـ الزمالك ضد ديكاداها

سجل أحمد شريف وعمرو ناصر ثنائي الزمالك الهدف الأول له مع الفريق وذلك ضد ديكاداها الصومالي.

ويواجه الزمالك منافسه ديكاداها في المباراة التي تجمعهما في ذهاب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وافتتح شريف النتيجة في الدقيقة 22 من اللمسة الأولى عقب عرضية من أحمد فتوح.

وعلى الجانب أحرز أيضا ناصر هدفه الأول بقميص الزمالك وذلك في الدقيقة 36 بعد متابعة من داخل منطقة الجزاء.

وكان البرازيلي جوان بيزيرا قد سجل الهدف الثاني للزمالك ضد ديكاداها ليصل لمساهمته الرابعة مع القلعة البيضاء من 11 مباراة.

وتمكن بيزيرا من تسجيل هدفين وصناعة مثليهما مع الزمالك.

ولعب أحمد شريف مع الزمالك 5 مباريات حتى الآن بمجموع 92 دقيقة، بينما عمرو ناصر خاض نفس العدد من المباريات لكن بواقع 129 دقيقة.