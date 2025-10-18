ثنائي الأبيض يسجل للمرة الأولى.. شريف وناصر يحرزان لـ الزمالك ضد ديكاداها

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:48

كتب : FilGoal

الزمالك

سجل أحمد شريف وعمرو ناصر ثنائي الزمالك الهدف الأول له مع الفريق وذلك ضد ديكاداها الصومالي.

ويواجه الزمالك منافسه ديكاداها في المباراة التي تجمعهما في ذهاب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وافتتح شريف النتيجة في الدقيقة 22 من اللمسة الأولى عقب عرضية من أحمد فتوح.

أخبار متعلقة:
كاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة ديكيداها الصومالي اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود 8 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي الكونفدرالية - الزمالك بطاقمه الأساسي ضد ديكاداها الصومالي

وعلى الجانب أحرز أيضا ناصر هدفه الأول بقميص الزمالك وذلك في الدقيقة 36 بعد متابعة من داخل منطقة الجزاء.

وكان البرازيلي جوان بيزيرا قد سجل الهدف الثاني للزمالك ضد ديكاداها ليصل لمساهمته الرابعة مع القلعة البيضاء من 11 مباراة.

وتمكن بيزيرا من تسجيل هدفين وصناعة مثليهما مع الزمالك.

ولعب أحمد شريف مع الزمالك 5 مباريات حتى الآن بمجموع 92 دقيقة، بينما عمرو ناصر خاض نفس العدد من المباريات لكن بواقع 129 دقيقة.

أحمد شريف عمرو ناصر الزمالك ديكاداها الكونفدرالية
نرشح لكم
يورتشيتش: أستطيع القول الآن إننا ملوك إفريقيا علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال الكرتي: أحلامنا تزداد مع كل بطولة.. ونهضة بركان سيقول كلمته ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان مؤتمر فيريرا: شراستنا الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها.. والجزيري يستحق التسجيل الكونفدرالية - الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية ويضع قدما في دور المجموعات بعد 5 أشهر.. الجزيري يعود للتسجيل لـ الزمالك ضد ديكاداها انتهت السوبر الإفريقي - بيراميدز (1)-(0) نهضة بركان.. اللقب سمااااوي
أخر الأخبار
يورتشيتش: أستطيع القول الآن إننا ملوك إفريقيا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
فليك يكشف سبب احتفاله وما حدث وقت الطرد 29 دقيقة | الدوري الإسباني
علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال 45 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الإسماعيلي: لهذا السبب قررت الاستمرار رغم الظروف الصعبة 46 دقيقة | الدوري المصري
الكرتي: أحلامنا تزداد مع كل بطولة.. ونهضة بركان سيقول كلمته 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة ساعة | الدوري المصري
أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس ساعة | الدوري المصري
ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515449/ثنائي-الأبيض-يسجل-للمرة-الأولى-شريف-وناصر-يحرزان-لـ-الزمالك-ضد-ديكاداها