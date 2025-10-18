انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(1) أرسنال.. فوز وصدارة

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - أرسنال

ـــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 68: إلغاء ركلة الجزاء

ق 65: ركلة جزاء لأرسنال

ق 58: جوووووووول أول تروسارد

انطلاق المباراة

أرسنال فولام الدوري الإنجليزي
