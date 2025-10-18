السوبر الإفريقي – تشكيل بيراميدز.. ماييلي يقود الهجوم أمام نهضة بركان

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد أهلي جدة

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

ويلعب بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا ضد نهضة بركان بطل الكونفدرالية في السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

ويقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز في المباراة، بينما يستمر غياب رمضان صبحي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي

خط الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - علي جبر – أحمد توفيق – محمود زلاكة – مروان حمدي – عبد الرحمن مجدي – مصطفى زيكو – إيفرتون – محمد رضا "بوبو".

بيراميدز السوبر الإفريقي نهضة بركان فيستون ماييلي
