هالاند ينتفض ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون

واصل إيرلينج هالاند تألقه في الدوري الإنجليزي وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من المسابقة.

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 16 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 11 في المركز العاشر.

كما رفع هالاند رصيده إلى الهدف رقم 11 في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي.

سجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 58 بضربة رأسية بعد عرضية من أوريلي.

وأضاف هالاند الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 63 بعد عرضية أرضية من سافينيو.

وأصبح هالاند أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 8 جولات في الدوري الإنجليزي، لمدة 3 مواسم متتالية.

كما سجل هالاند للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ووصل هالاند للهدف رقم 23 له في الموسم الحالي مع فريقه مانشستر سيتي ومع منتخب بلاده النرويج.

واستمر غياب عمر مرموش نجم منتخب مصر عن فريقه مانشستر سيتي بسبب الإصابة.